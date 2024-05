El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este sábado contra el PP y Vox, a los que acusa de crear un barrizal y hostigamiento, y ha instado a decidir entre "democracia o fango". Ha participado en un acto de campaña del PSC en el Centre Cultural La Torreta de Montmeló (Barcelona), al que han asistido 2.000 personas, con el candidato a las elecciones del 12M, Salvador Illa; la número 22 por Barcelona, Conchi Jiménez, y el alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez. En el ecuador de la campaña catalana, se ha preguntado "cómo es posible que la paz social que se respira en este país se vea enfangada con todo el barrizal que la derecha y la ultraderecha han puesto en marcha", y ha criticado la campaña de hostigamiento que, en sus palabras, promueven para ocultar su programa antisocial, según ha dicho.

Ha asegurado que a Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) "no se les distingue" y les molesta un gobierno que va a reconocer el Estado Palestino y promueve políticas progresistas en favor de la gente, ha dicho. "La lucha es desigual: ellos tienen tienen dinero, tienen políticos a su cargo, tienen pseudomedios de comunicación para crear desafección y que puedan imponer su agenda regresiva", ha advertido. Ha afirmado que PP y Vox difunden "bulos y desinformación, los replican el PP, acaban en las tertulias y tienen a las entidades ultraderechistas que los judicalizan ante los tribunales".

En este sentido, les ha afeado que "siempre atacan y hostigan a las mujeres", en referencia a las acusaciones contra su mujer, Begoña Gómez, lo que llevó a Sánchez a un período de reflexión de cinco días sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Se ha referido a los mensajes que asegura que lanzan estas formaciones con sus señalamientos: "Si quieres hacer política, mejor que lo hagas en PP y Vox: ahí vas a poder prosperar. Si no, iremos a por ti". "Pretenden convertir la democracia en un territorio exclusivo de los poderosos, pero les decimos que valen lo mismo que un trabajador o un pensionista", ha añadido.

Considera que las formaciones de derechas "propagan el fango porque no quieren divulgar su proyecto", consistente, ha dicho, en defender las privatizaciones y la congelación de salarios, frivolizar con la violencia de género o desmantelar las políticas de género. "Nosotros no somos iguales a ellos. Somos gente que cuando gobernamos defendemos a la gente de a pie", ha manifestado, y asegura que no se dejará intimidar. El socialista ha pedido el voto para Salvador Illa: "Tenemos que contar con el mayor respaldo posible del conjunto de la sociedad catalana", pues asegura que es el candidato que permitirá revertir los diez años perdidos, en sus palabras, por gobiernos que han promovido la confrontación.