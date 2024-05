El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera en una entrevista que este domingo publica el diario El País, que «tanto el PP como Vox se hacen eco» de lo que denomina «la máquina del fango», cuyo origen sitúa «en el no reconocimiento de la legitimidad del Gobierno progresista». «Creo que tenía que explicar cómo me sentía al conjunto de la ciudadanía ante lo que me pareció un atropello burdo y soez», refiere Sánchez en respuesta a la pregunta de si se arrepiente de haber hecho pública su reflexión sobre si dimitir o no.

«Necesitaba saber-cuenta más adelante- si iba a tener personas que pudieran empatizar con una situación que a mi me excede, que me sobrepasa, que está minando y socavando la convivencia en nuestro país». Además de sobre la desinformación, Pedro Sánchez en la entrevista comenta que en el PSOE «aún no ha llegado el momento de la sucesión», y asegura que el Parlamento será quien deba encontrar una solución para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno afirma que sufre desde hace 10 años un «acoso sistemático» para intentar deshumanizarle y que hubo una «gota que colmó el vaso, que fue precisamente la apertura de diligencias por un bulo a mi esposa, a mi mujer -Begoña Gómez-», lo que ha constituido, añade, «uno de los momentos más difíciles de mi vida política». Noticias relacionadas Manos Limpias amplía su denuncia a Begoña Gómez por supuesto trato de favor Más noticias relacionadas Reconoce que «esto -la propagación de bulos- ha sucedido previamente, con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero, pero no con esta envergadura. No existían las herramientas que hoy si se tienen de Inteligencia Artificial, de redes sociales, de tabloides digitales, que ponen en marcha bulos que luego escalan al debate político, porque tanto el PP como Vox se hacen eco de ellos...y acaban siendo judicializados por esas pseudoentidades ultraderechistas, se llamen Manos Limpias, Hazte Oír, o cualquiera que sea su nombre». En la entrevista, el presidente del Gobierno denuncia la persecución que ha sufrido y sufre su esposa por «pseudomedios digitales», afirma que se niega a que su mujer «tenga que renunciar a su desarrollo profesional en beneficio del desarrollo profesional de su marido» y asegura que defenderá siempre la honorabilidad de su esposa. Preguntado qué le llevó a no dimitir, Pedro Sánchez dijo que fueron las movilizaciones y la oportunidad para «aportar herramientas para acabar con estos bulos y la desinformación que está quebrando nuestra convivencia». Para luchar contra la desinformación, Sánchez afirma que cuenta con medidas propuestas por intelectuales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil «que pueden contribuir a fortalecer la democracia», así como con el plan de acción en defensa de la democracia que ha ido desplegando Europa desde 2020 «que todos los Estados miembros estamos obligados a implementar». «También debemos implementar la ley europea de libertad de medios de comunicación, que habla de transparencia, de que todos los medios de comunicación, también los pseudomedios, clarifiquen su propiedad... El Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gobierno de España, planteó un foro nacional contra la desinformación, y ahí salieron otras propuestas, como colegiar al periodismo para evitar el intrusismo». Agrega que «hasta ahora se ha pensado que la desinformación nos venía de fuera, por ejemplo, del régimen de Putin. El problema es que tenemos esos actores dentro de nuestro país como caballos de Troya contra nuestra propia democracia. Y eso es algo que tenemos que dar a conocer a la ciudadanía». Cuestionado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, recordó que había alcanzado dos preacuerdos con Pablo Casado, primero y con Alberto Núñez Feijóo, después, «que fueron rotos por el Partido Popular», y que aceptaron la mediación de la comisión europea para desbloquear una situación «que está llevando a un punto de extraordinaria debilidad a un poder tan fundamental... y lo que estamos viendo de nuevo son excusas para no llegar a esa renovación». «No es el Gobierno -continúa Sánchez- quien va a tener que ofrecer una solución, debe ser el Parlamento, porque es en el Parlamento donde se decide y se nombran a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial». «Probablemente mi error -añade el presidente del Gobierno- haya sido pensar que iba a poder lograr un acuerdo con el Partido Popular».