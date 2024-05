Francina Armengol, la presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado, tras el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, acude mañana a la comisión de investigación del Congreso para aclarar los contratos que firmó en 2020 el Gobierno balear que entonces presidía. Se trata de la primera vez que una presidenta del Congreso en el cargo comparece en una comisión de investigación parlamentaria.

Y es que el caso Koldo que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de las administraciones públicas, y en el que está implicado el exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, también llevará a Armengol a comparecer en las comisiones del Senado y del Parlamento balear.

La presidenta de la Cámara Baja responderá sobre el contrato que firmó su gobierno con la empresa Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros y que resultó fallido. Empresa investigada por la Audiencia Nacional en la trama Koldo. Fuentes de su entorno señalan a EFE que Armengol acude a la comisión tranquila, después de que ella misma propusiera al grupo parlamentario socialista ser llamada a comparecer ya que no tenía problema en dar «todas las explicaciones».

«Desde la tranquilidad y el raciocinio», dijo hace semanas cuando supo que tendría que acudir a dar explicaciones no sólo en la comisión de investigación del Congreso sino también en la del Senado y en la que ha abierto el parlamento balear sobre este asunto.

Su primera intervención será en la Cámara Baja, este lunes a las 18,00 horas. Posteriormente acudirá al Senado, aún sin fecha marcada, y al parlamento balear, previsiblemente el 31 de mayo. La comparecencia de Armengol había sido solicitada por el PP en todas las comisiones de investigación pero lo cierto es que los populares se abstuvieron de votar a favor de su cita del lunes aludiendo que el PSOE ha marcado una hora tardía y la ha hecho coincidir con el día después de las elecciones en Cataluña, para «tapar» sus declaraciones.

Lo cierto es que la comparecencia de la presidenta de Congreso levanta expectación mediática al ser la primera vez que la tercera autoridad del Estado es llamada a una comisión de investigación. Y todo indica que responderá a las preguntas de los diputados.

Cuestiones previsiblemente centradas en el expediente de reclamación que abrió el Gobierno balear a la empresa de Koldo justo un día antes de que tomara posesión de su cargo la nueva presidenta de Baleares, del PP, Marga Prohens, pese a que la comunicación de apertura de ese expediente sí se realizó cuatro meses antes.

Armengol ha negado en varias ocasiones estar involucrada en ninguna trama de corrupción y en una comparecencia ante los medios de comunicación señaló que «nadie del Gobierno» la presionó para contratar con una empresa investigada por el supuesto cobro de comisiones. «¿De verdad creen que si hubiéramos estado en alguna trama hubiéramos reclamado el material?», se defendió hace unos meses.

Pero los detalles técnicos podrían venir de la mano del exconsejero del Modelo Económico, Turismo y Trabajo Iago Negueruela y número dos de Armengol, que comparecerá antes de la presidenta, a las 15,00 de la tarde, tras el exdirector del Servicio de Salud balear Manuel Palomino, que lo hará a las 11,30 de la mañana. Ambos podrían aclarar cómo se gestionaban los contratos sanitarios de urgencia.

Negueruela ya justificó hace meses que la reclamación del lote defectuoso de mascarillas se inició tres años después de su compra porque se podían almacenar y utilizar en una futura desescalada.

Además, explicó que el Ministerio de Sanidad pedía cada cierto tiempo justificar un remanente de mascarillas y «lo certificábamos con ese stock» y reconoció que aunque las mascarillas caducaron en julio de 2022 no se destruyeron para sustentar esa futura reclamación.

Las comparecencias de los exaltos cargos del Gobierno balear se suman a las que se iniciaron el 22 de abril con el exministro de Sanidad Salvador Illa y la presidenta del Tribunal de Cuentas. También han comparecido ya exaltos cargos de la Diputación de Almería, pero quedan más de un centenar de personas por citar.

Entre ellos el propio Koldo García y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ya han acudido al Senado y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Además, están pendientes las comparecencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; del de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; del de la Región de Murcia, Fernando López Miras; del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de la presidenta de Baleares, Marga Prohens; además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Por otra parte, los miembros de la comisión votarán también este lunes la propuesta de los letrados de retirar 42 documentos solicitados que afectaban a datos de personas que no eran altos cargos y que habían sido pedidos a administraciones que no tenían por qué revelar esa documentación o que no la tenían.