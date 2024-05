El PSOE ha subrayado este lunes tras la victoria del PSC en las elecciones catalanas que los pactos para gobernar en Cataluña los negociará allí el candidato socialista, Salvador Illa, según han señalado fuentes de Ferraz, que han descartado cualquier tipo de injerencia de Madrid al respecto.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido recibido con aplausos a su llegada a la Ejecutiva Federal del partido que este lunes analizará los resultados de las elecciones autonómicas catalanas del domingo, en las que los socialistas lograron una holgada victoria al sumar 42 diputados, nueve más de los 33 que tenía.

Previamente, Sánchez se ha reunido con personas de su núcleo duro en el Palacio de la Moncloa para estudiar a fondo el escrutinio, han confirmado a EFE fuentes socialistas. La incertidumbre ahora es la gobernabilidad en Cataluña, ya que Illa suma mayoría absoluta junto a ERC y Catalunya en Comunes-Sumar, pero el todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragones, aseguró en la noche electoral de que los republicanos se van a la oposición y no quiso aventurar futuros apoyos.

Por su parte, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, comentó que el independentismo está en condiciones de «construir un Govern sólido», aunque no suma mayoría absoluta con ERC. Ante este escenario, fuentes de Ferraz han señalado que el Gobierno en Cataluña se va a decidir allí y no en Madrid, y subrayan que el encargado de negociar es Illa junto al resto de partidos catalanes.

«Es la única seguridad absoluta», sostienen estas fuentes, que rehúsan comentar la postura de Puigdemont. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado optimista sobre la gobernabilidad a su llegada a la Ejecutiva Federal del PSOE y ha remarcado que «Illa presidente ha sido un mandato claro de las urnas». «Los catalanes y catalanas han hablado claramente y lo que han hecho ha sido avalar las políticas basadas en el diálogo, en la búsqueda de consensos y poner en valor la pluralidad», ha declarado a los medios.

Por su parte, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no ha querido comentar nada sobre la gobernabilidad, ya que asegura que eso «toca mañana» y este lunes es el día para celebrar el «triunfo» del PSC, y ha asegurado que una de las grandes derrotadas en Cataluña ha sido la «máquina del lodo» del PP. En general, los miembros de la Ejecutiva que han hablado con los medios a su llegada a la reunión no han querido analizar las posibilidades de Gobierno y se han limitado a expresar su satisfacción por la victoria del PSC, aunque la exvicelehendakari Idoia Mendia ha comentado que «el bloqueo no conduce a nada».

«Hay que buscar todas las soluciones posibles y las alternativas por la vía del diálogo entre los partidos, y con los resultados que ha dado la ciudadanía catalana», ha dicho. El secretario de Economía y Transformación Digital del PSOE, Pedro Casares, ha sido contundente al señalar que los catalanes «han dicho que quieren pasar página y que se acabó el procés» Y la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, confía en que la victoria en las catalanas sea un impulso para las europeas del 9 de junio.