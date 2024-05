Asunción de responsabilidades en primera persona. El presidente en funciones de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones autonómicas de este pasado domingo, Pere Aragonès, ha anunciado este lunes que no recogerá el acta de diputado en el Parlament catalán y abandonará la primera línea política. Lo ha afirmado el propio Aragonès, pocas horas después de confirmarse el importante retroceso en votos y la pérdida de trece escaños experimentada por Esquerra en las elecciones autonómicas del 12M en Cataluña, si bien es cierto que este pasado domingo ya lanzó alguna insinuación que podía apuntar en este sentido.

Aragonès ha transmitido su decisión a los órganos de dirección de la formación independentista momentos antes de compartir en público su decisión: «inicio una nueva etapa pero con el mismo compromiso, una Cataluña justa e independiente» ha afirmado ante los periodistas congregados. También ha reconocido nuevamente la evidencia que el independentismo no suma una mayoría parlamentaria, y Cataluña ha virado «hacia la derecha».

El candidato a la reelección ha repasado que en otras ocasiones ha dado «un paso adelante por el país». «Ahora también lo haré, por responsabilidad con el país y con el partido que represento». Este pasado domingo, tras confirmarse los peores pronósticos para los republicanos que les apartaron del govern de la Generalitat y tan solo podrían apoyar un hipotético ejecutivo progresista liderado por el PSC de Salvador Illa y la muleta de los Comuns, Aragonès dio por seguro que los republicanos pasarán a formar parte de la oposición.

Este lunes ha ratificado esta postura, y ha matizado que su partido no será un elemento que bloquee la legislatura en Cataluña aunque tampoco le facilitará las cosas a sus adversarios políticos: «Oposición es oposición (...) No estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC», ha sentenciado con rotundidad.