La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este miércoles que «quien quiera creer que el 'procés' ha terminado se equivoca», porque a su juicio, quien está avalando en estos momentos más que nadie el independentismo es Pedro Sánchez, que lo ha «resucitado». Ha subrayado que «no hay discusión ni polémica» sobre el 'procés' entre Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández, después de que este martes el líder nacional del PP alertase de que el 'procés' «no ha muerto», mientras que el líder del PP catalán consideró que se había «finiquitado» tras los resultados de las elecciones catalanas del pasado domingo.

En declaraciones a los periodistas en Villamediana de Iregua (La Rioja), donde ha conmemorado la festividad de San Isidro, Gamarra ha precisado que, poco después, «Fernández lo aclaró rápidamente en las redes sociales». Ha insistido en que Sánchez ha hecho «depender» el Gobierno de España del independentismo y, con ello, «les ha dado la máxima fuerza, los ha rehabilitado y ha mantenido vivo el 'procés', al que el estado de derecho tenía acorralado».

El 10 de junio, cuando pasen las elecciones europeas, ha augurado que Sánchez continuará reforzando al independentismo «para seguir en el poder». La también diputada nacional del PP por La Rioja ha recordado que la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE y entró a formar parte del programa de Gobierno de Sánchez «por necesidad». A su juicio, muchos de los votos del independentismo están en el PSC, porque han asumido sus exigencias.

Por otro lado, ha recordado que, este martes, «el Senado vetó la ley de amnistía y dijo sí a la igualdad entre todos los españoles». Ha aludido al expediente abierto al secretario general del PSOE de Aragón y senador, Javier Lambán, por ausentarse en la votación de la ley de amnistía, «en cumplimiento con su conciencia, con el programa electoral socialista y la palabra a sus votantes el 23 de julio» pasado. Detrás de ese expediente hay «un aviso a navegantes para todos los diputados de la bancada socialista que tendrán que levantar el veto a esta ley en el Congreso dentro de unos días», ha alertado.

Sin embargo, ha recalcado que en el PP no se van a quedar «ni quietos ni callados», de modo que el próximo 26 de mayo han convocado en Madrid un acto para que los españoles digan también claramente lo que piensan en las calles. Sobre la comparecencia «ómnibus» en el Congreso del presidente del Gobierno el próximo miércoles, 22 de mayo, ha censurado que «intenta tapar con otros temas de actualidad» el asunto del que «todos los españoles le están pidiendo explicaciones y hasta ahora no ha dado ninguna», en alusión a los negocios de su mujer, Begoña Gómez. «Tenemos un recado para él: no podrá esconderse de las responsabilidades que son suyas como máximo responsable del PSOE y del Gobierno, al que afecta esta trama», ha recalcado.