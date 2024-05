El Partido Popular se ha comprometido este sábado en Cieza (Murcia) con los agricultores a defender en las instituciones comunitarias un seguro que los proteja contra las heladas, a no enfrentar al campo con el medioambiente y a reducir el entramado burocrático de «megarreglamentos que legislan sobre lo legislado», entre otros asuntos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña de las elecciones europeas, ha anunciado que con ellos la comisaria europea de Agricultura asumirá las competencias ambientales y de agua, y que incluiría la regulación de las relaciones con países terceros de forma que rijan cláusulas de leal competencia sobre las condiciones higiénico-sanitarias y los niveles de calidad que han de tener los productos que la Unión Europea importe de ellos.

Ha prometido que reforzará la Política Agraria Común tras la subida de los costes de la energía, los abonos o las semillas, flexibilizará las licencias administrativas y considerará al sector agroalimentario como estratégico, tras asegurar que la renta de los agricultores ha caído en los últimos años un 4 %, cuando con gobiernos del PP subió casi un 30 %.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presente como «una víctima de la violencia política», pero ha gobernado «con los que defendían dar jarabe democrático a los representantes populares con escraches en sus casas y pedían 'rodear el Congreso'». Gamarra ha participado en Logroño en la Intermunicipal 2024 convocada por el PP de La Rioja con el lema 'La fuerza de nuestra tierra', en la que también han intervenido el presidente del PP riojano y del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

En su intervención, la secretaria general del PP ha aludido a las acusaciones de «violencia política» hacia los populares, realizadas este viernes por Sánchez en declaraciones a La Sexta. Ha censurado que «la factoría sanchista habla del fango y del bulo», mientras que ellos «insultan, bien por Twitter, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, o en persona, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero». Gamarra ha criticado que los socialistas llamen bulo «a las informaciones contrastadas que no les gustan, porque les controlan, y no les gustan que les controlen ni la oposición ni los medios de comunicación». Ha dicho que el propio presidente del Gobierno se dedica día tras día a «señalar a medios de comunicación y a periodistas», algo que «no tiene que ocurrir en una democracia».

Y ha recriminado a Sánchez haber convertido la política «en un zoco del poder», porque, una vez pasadas las elecciones, «lo único que le importa es seguir en el poder, al precio que sea». Ha recordado que en las elecciones del próximo 9 de junio todos los españoles se juegan mucho con los fondos europeos y se necesita una buena gestión para que lleguen a la economía, porque, según sus datos, este año solo ha llegado el 0,1 por ciento. «El Gobierno de España es incapaz de conseguir que esas ayudas salgan de donde están, de sus cuentas, y lleguen a las cuentas de los españoles. No se puede ser más ineficaz y peor gestor», ha recalcado.

Por ello, tras el 9 de junio, ha augurado que los españoles van a demostrar toda Europa que la gran mayoría de los españoles rechazan un gobierno que se apoya en los independentistas o en Bildu y que quieren un gobierno moderado y que tenga respuestas a los problemas reales de la gente. Ha indicado que el próximo 26 de mayo, los populares volverán a la calles en el acto convocado en la Puerta de Alcalá en Madrid. «La calle no es de la izquierda, la calle es de todos y nosotros también salimos a decir que estamos dispuestos a rebelarnos y que no vamos a estar, ni quietos, ni callados, ante todo aquello que no nos gusta», ha subrayado.