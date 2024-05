Dirigentes y ministros socialistas han censurado a través de las redes sociales los «insultos» y «el odio» del presidente de Argentina, Javier Milei, hacia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, y han pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene sus «inaceptables» palabras. Milei ha participado este domingo en un acto organizado por Vox en Vistalegre, donde ha arremetido contra Sánchez y su mujer, a quien ha llamado «corrupta».

En la red social X, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado a Feijóo de «alimentar» el «odio puro y duro» y los «insultos constantes» de sus «aliados», en alusión al presidente de Vox, Santiago Abascal, y que no haga «nada para pararlo». «Señor Feijóo: estos son los aliados a los que alimenta. Odio puro y duro, desprecio a la democracia e insultos constantes. No hace nada para pararlo, sólo sigue alimentando esta política del odio», ha expresado la portavoz del Gobierno en X, junto a un vídeo de Abascal en el que el líder de Vox se preguntaba «cómo es posible que no hayamos echado y corrido a gorrazos a este Gobierno por todas las barbaridades que han cometido y que están por cometer».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha condenado las «inaceptables palabras» de Milei y el «odio y los insultos de la derecha populista», frente a los que, ha asegurado, «el Gobierno se mantendrá firme en sus convicciones y no tolerará estas injurias».

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que las terminales de la ultraderecha en España son «Vox y el PP más extremista», por lo que augura que la formación de Alberto Núñez Feijóo no condenará los insultos de Milei hacia Sánchez y su mujer.

También la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado «los insultos» y «las mentiras» de Milei sobre Sánchez y su mujer, sobre los que, ha dicho, espera «una reacción del PP equivalente» a la del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez, a quien el exjefe del Ejecutivo pidió «respeto» tras llamar «fascista» a José María Aznar.

«Hoy Madrid ha sido el epicentro de la vergüenza mundial», ha escrito en su cuenta de X el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha emplazado a Núñez Feijóo a que condene las palabras de Milei. «La ultraderecha ha venido a nuestro país a insultarnos y a vomitar toneladas de odio. No vale lamentarse después; hay que aislarles, denunciarles y frenarles ya. ¿Verdad, Sr. Feijoo?», ha expresado el dirigente socialista.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha señalado que Feijóo «no puede mirar a otro lado» ante las «mentiras» y «el odio destructivo» arrojado por «la ultraderecha global», que ha venido a España «invitada por los socios del PP», en referencia a Vox. «Esto es lo que amenaza nuestros cimientos democráticos. Con su silencio cómplice y sus pactos alienta esta barra libre de odio», ha remarcado Cerdán.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Milei, pero sí lo ha hecho el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha condenado «el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno español y contra España». «No es una discusión entre políticos, sino entre modelos de sociedad. Ellos en las fotos con la oligarquía , nosotros en el avance de los derechos de los trabajadores», ha afirmado.