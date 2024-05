La crisis diplomática entre España y Argentina, tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, sigue sin resolverse y agita el tablero político con cruce de reproches entre el Gobierno, PP y Vox.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha citado este lunes al embajador de Argentina en España, Roberto Sebastián Bosch, para exigir, mediante «los cauces del respeto y la cortesía diplomática», las disculpas y rectificación pública de Milei por sus palabras el domingo contra Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto de Vox con otros líderes internacionales.

La diplomacia española ve en las palabras de Milei un «ataque frontal» contra la Presidencia del Gobierno español y una »injerencia flagrante" en asuntos internos.

Y aunque Albares no ha aclarado si España romperá relaciones si Milei no se disculpa y rectifica, el propio Sánchez se ha pronunciado en un foro económico sobre los ataques contra él y su mujer y ha avisado que la respuesta será acorde «a la dignidad de la democracia española», aunque ha subrayado que sabe que no habló -Milei- en nombre del «gran pueblo argentino».

«Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable», ha advertido, y ha insistido en que están a la espera de una rectificación pública del presidente argentino, al tiempo que ha culpado al líder de Vox, Santiago Abascal, por apelaciones explícitas a la violencia política.

Otros ministros de Sánchez, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ven las palabras de Milei como un ataque -aupado por la derecha- a la democracia española y esperan la rectificación de Milei.

El PP acusa al Gobierno de exagerar

«Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible rotura de las relaciones con Argentina es exagerar muchísimo», ha dicho esta mañana el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons.

Y, posteriormente en un acto para presentar el programa del PP a las elecciones europeas, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido al asunto cargando tanto contra Sánchez como contra Milei por una «escalada verbal que no conduce a ninguna parte» y de la que el principal partido de la oposición se ha desmarcado.

«Ni el Gobierno del señor Sánchez que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de Argentina, ni Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente de España están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política», ha sostenido.

Feijóo ha rechazado así las palabras de Milei, aunque considera que lo que ha hecho es «una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días con los que no piensan como ellos».

En filas de Vox, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado a Sánchez de utilizar las instituciones para sus intereses personales y le ha recalcado que ni él ni su mujer «son la democracia ni son España».

En el caso de Santiago Abascal, ha cargado contra un PP al considerar que se ha quedado «sin aliados» y que se suma una vez más a la «pinza» con el PSOE en la polémica sobre Milei, porque cree que el PSOE marca a los populares la agenda internacional.

Sumar y Podemos cargan contran PP y empresarios

Sumar ha considerado que Feijóo está «absolutamente descalificado» para gobernar España por no haber salido inmediatamente a defender a su país y a su Ejecutivo «ante un ataque frontal» de Milei porque »está atado de pies y manos por sus socios de Vox».

Sumar ha criticado a los empresarios por «arropar» en Madrid a Milei y ha exigido al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que se disculpe públicamente ante los españoles «por permitir esa fotografía».

En la misma línea, Podemos ha reprochado a las empresas españolas que asistieron este fin de semana al evento de Vox 'Europa Viva 24' que fueran a «lavar la cara» al presidente de Argentina a quien el partido de los morados ve como un «personaje reaccionario y violento».

Los empresarios rechazan las palabras de Milei

Grandes empresas como Telefónica, BBVA, Santander o Naturgy se han sumado al rechazo mostrado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a las declaraciones de Milei contra Sánchez y su esposa al verlas «fuera de tono» y las han desmarcado del ámbito empresarial.