El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha apostado porque la Mesa del Parlamento de Cataluña sea un «reflejo de la pluralidad» de los resultados electorales del pasado 12 de mayo, aunque ha insistido en sugerir que la Presidencia debería corresponder a los socialistas por ganar estos comicios.

A su vez, ha dicho que «respeta» y le parece «lógico» que ERC pregunte a su militancia por un eventual apoyo a un tripartito. Así ha reaccionado Salvador Illa en declaraciones a La Sexta, recogida por Europa Press, a la decisión del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, de convocar el pleno de constitución del Parlament para el lunes 10 de junio, cuando se tendrán que elegir los miembros de la Mesa.

En este contexto, el candidato del PSC ha admitido que este será el primer paso en las negociaciones para posteriormente cosechar los apoyos ante una eventual investidura, aunque ha recalcado que, bajo su punto de vista, la Presidencia del Parlament debe corresponder al partido con más peso en la Cámara catalana, que en este caso será el PSC, ante las pretensiones de otras formaciones independentistas.

Eso sí, ha apostado porque los siete miembros de la Mesa del Parlament tengan el reflejo «de la pluralidad» de la Cámara catalana, aunque ha apelado a la «discrección» para no entrar en «ningún tipo de especulación» respecto a las negociaciones con los partidos políticos.

El candidato socialista también se ha pronunciado sobre la consulta electrónica que llevará a cabo ERC sobre una futura investidura del nuevo presidente, mostrando todo su «respeto» a este procedimiento interno. «No me inquieta en absoluto, respeto el procedimiento interno que tienen ellos, tienen todo mi respeto como formación política (...) me parece que acredita una vez más el funcionamiento democrático y abierto de esta formación política por la que tengo todo el respeto del mundo. Por tanto, respeto y me parece que es lógico que una decisión de este calibre quieran consultarla y quieran conocer la opinión de sus militantes», ha agregado Illa.

Al ser preguntado por los contactos para formar Gobierno, Illa ha señalado que ha habido una «primera toma de contactos» con los grupos bajo la coordinación del equipo negociador, aunque ha insistido en la «discrección» en estas conversaciones.

Asimismo, Illa ha replicado a las palabras de la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, en las le ha tachado de «marioneta» de Pedro Sánchez y se ha mostrado convencida de que «tendrá que entregar» la Generalitat a Carles Puigdemont. Al respecto, Illa ha repetido «por activa y por pasiva» que asumirá el compromiso de intentar formar Gobierno y, al ser preguntado por si no hay posibilidad de que faciliten una investidura de Puigdemont, el candidato socialista ha respondido que «eso lo sabe todo el mundo, incluso la señora Montserrat».