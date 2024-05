El exdirector de la Oficina Anticorrupción Jaume Far ha opinado que fue un error que el Govern balear usara fondos europeos para las mascarillas adquiridas en mayo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso de Koldo García.

Así lo ha manifestado este martes a preguntas de los partidos en la comisión parlamentaria de investigación del caso Mascarillas, donde Far ha detallado el papel que jugó este organismo que, por oficio, investigó la compra por 3,7 millones de euros que realizó el ejecutivo dirigido por Francina Armengol al inicio de la pandemia. Jose Luis Mateo, del grupo parlamentario del PP, ha preguntado a Far si cree normal que, incluso mediante un contrato de emergencia, se pagaran 3,7 millones por 1,4 millones de mascarillas defectuosas, las cuales se dejaron caducar al cabo de dos años y que nunca se reclamaran a la empresa.

"Creo que es el objeto de esta comisión. Si yo fuera el particular que ha hecho esa compra, claro que reclamaría", ha precisado el exdirector de esta oficina, ya cerrada en Baleares. Durante la comparecencia, Far ha reconocido que sabía que Soluciones de Gestión había sido investigada por corrupción, pero que la compra de mascarillas realizadas por el Govern y su coste no llamó la atención de la Oficina Anticorrupción.

Far también considera "un error" que se emitiera una certificación de correcta ejecución a la empresa, algo que posteriormente la empresa puede utilizar para volver a contratar con una administración pública. Preguntado por la vía de urgencia por la que optó el Govern para comprar mascarillas en la primavera de 2020, Far ha dicho que su departamento no llegó a analizar el tipo de mascarillas, ni en concreto para qué se compraba cada lote ni a qué se destinaron.

"Se critica que se utilizara la contratación de emergencia para adquirir un volumen tan alto de mascarillas que se podrían haber adquirido a través de otros procedimientos más competitivos", ha dicho la diputada de Vox Patricia de las Heras. "Concluimos que se podría haber utilizado otro procedimiento de contratación para comprar el resto de mascarillas que no eran extraordinariamente urgente para ese momento", ha apuntado el exdirector de la Oficina. En palabras de Far, se adquirieron muchas mascarillas.

"Teniendo en cuenta la previsión maximalista de mascarillas necesarias para la población y personal sanitario, entendíamos que, a partir de un determinado periodo de tiempo, el resto se tendrían que haber comprado con un procedimiento normalizado que fuera el que pusiera sobre la mesa todas las garantías de lo que se está comprando, a un precio justo y con la calidad adecuada", ha asegurado. Respecto a si el procedimiento extraordinario estaba justificado, Far ha afirmado que "se deduce que está" pero que "es una precisión subjetiva", como ha respondido a Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca.

El exdirector ha hecho hincapié en que la compra de estas mascarillas y su precio no llamó la atención del órgano que dirigía y que, de las diez analizadas, como recoge el informe, la de Soluciones de Gestión "era la única que ya tenía el material aquí". Ha añadido que, al inicio de la pandemia, había cierta falta de transparencia debido al confinamiento de esas semanas. "Lo más importante eran las contrataciones antes que la comunicación", ha aseverado durante su comparecencia. Far, que también ha defendido la utilidad de este tipo de órganos "totalmente independientes", ha negado que dimitiera de este cargo, que asumió en 2018, por presiones: "Nunca las he recibido de nadie. A mi me invitaron a participar en la dirección de la oficina, lo acepté, tenía un cometido. Una vez finalizó esta fase, volví a mi profesión".