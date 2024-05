En ese momento, la bancada socialista y de Sumar se ha puesto en pie para aplaudir esta decisión ante el silencio del PP, ERC, Bildu, Podemos y BNG. «Este reconocimiento no es contra nadie. No es contra el pueblo de Israel y mucho menos contra los judíos, tampoco es a favor de Hamás, como dicen diputados aquí del Partido Popular y de Vox», ha aclarado el presidente, momento en el que ha reconocido los movimientos de los estudiantes en España. «Es a favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Pero es posible que nuestra decisión tenga consecuencias».

«Cuando se pueda ver con claridad lo que está sucediendo en Gaza nos daremos cuenta de que hemos presenciado uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. En ese momento, quiero que los españoles puedan decir con la cabeza bien alta que ellos estuvieron en el lado correcto de la historia», ha añadido Sánchez, recibiendo una nueva ovación.

El presidente del Gobierno ha admitido que esta decisión no gustará a todo el mundo, seguramente no será del agrado de algunos líderes israelíes y es probable que «tenga consecuencias». «Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy», ha zanjado.

Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina.



Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción.



Por la paz, la justicia y la coherencia. pic.twitter.com/OYhRleIdHE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

El anuncio de España se ha producido unos minutos después de que tanto Noruega como Irlanda hayan anunciado oficialmente el reconocimiento del Estado palestino. Con los primeros ministros de estos dos países Sánchez llevó a cabo contactos en las últimas semanas para intentar que el reconocimiento fuera simultáneo entre varios estados europeos. La próxima semana, ha dicho, España se sumará a los más de 140 países que reconocen a Palestina. «Esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino, porque cuantos más sean, más fuerza tendremos para imponer un alto el fuego, para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamás y para relanzar el proceso político que pueda conducir a un acuerdo de paz entre las partes».

Sánchez, que comparece ante el pleno del Congreso convocada para informar, entre otros asuntos, de los negocios de su esposa, ha asegurado que «Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina» y «no podemos permitirlo. Estamos obligados a actuar, en Ucrania y en Palestina. Sin dobles raseros. Estamos obligados a hacer en cuanto esté en nuestra mano: mandando ayuda humanitaria, acogiendo a refugiados,... y es por eso que los dos partidos de esta coalición hemos consensuado, haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, España aprobará el reconocimiento del estado de Palestina».

Por otra parte, ha anunciado además que España acogerá en breve a 30 niños gazatíes diagnosticados con cáncer con traumatismos severos.