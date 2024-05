El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar ante el Pleno del Congreso las actividades profesionales de su esposa porque, según ha dicho, no es «ético ni estético». Es más, ha amenazado con llevarle «obligado» al Senado si no lo hace «hoy» mismo.

«No vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna», ha declarado Feijóo en su intervención en el debate que se celebra en la Cámara Baja. Además, Feijóo ha asegurado que Sánchez «tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno».

«Y voy a decirle por qué: que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme», ha emplazado de nuevo al presidente del Gobierno. Feijóo ha avisado que si no se explica en el Congreso hoy, lo hará en la Cámara Alta, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. «No tenga usted ninguna duda, lo hará obligado en el Senado. Le pido también que se deje de jueguecitos», ha añadido.

Además, le ha recalcado que su «mayor hit» en la prensa internacional no es sobre Ucrania o Palestina sino sobre la «corrupción», en alusión a las informaciones sobre las actividades de su esposa. «Estas son las portadas, señor presidente, de las que nos avergonzamos todos los españoles», le ha espetado, mostrando esas imágenes al hemiciclo.

El líder del PP ha recordado asimismo que Sánchez llegó a llamar «nazi» al presidente del PPE, Manfred Weber, y «acusó de corrupción» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que le ha pedido que se ahorre «los numeritos» y no dé «lecciones. Feijóo ha afirmado que la gente »está harta de que se ignoren sus preocupaciones« y »de los espectáculos que se están dando".

«Y por supuesto, del Gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles», ha proclamado. Por eso, ha dicho que las elecciones europeas del 9 de junio son una oportunidad para que los ciudadanos se expresen en las urnas y se ha mostrado convencido de que el «clamor» que hay contra el Gobierno se escuchará «alto y claro». Además, se ha mostrado convencido de que el PP ganará esos comicios.