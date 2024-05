El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reclamado al presidente del Gobierno recuperar la iniciativa con reformas valientes en materia económica y de democratización del Estado, dado que ya no le vale una posición defensiva ante el «hostigamiento» de las derechas ni opción de regresar al «consenso del 78».

«A esta disputa histórica hay que comparecer», ha demandado. En este sentido, ha emplazado a Sánchez a volcarse en acelerar la agenda con sus socios, dado que no hay posibilidad de lograr pactos de Estado con el PP, pese a que sectores de su partido añoran ese tiempo pasado, y que sin una agenda «ambiciosa» para la legislatura solo ahondará en la «desmoralización» del electorado de izquierdas. Así lo ha trasladado durante su intervención en el marco de la comparecencia del Jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja, para advertirle que tras la reflexión de su continuidad no puede volver sin anunciar ninguna medida.

Por tanto, le ha instado por ejemplo a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovarlo «con o sin el PP», intervenir el mercado de la vivienda o aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios en la cadena alimenticia. Durante su discurso, Errejón ha reprochado que el PSOE se comporta de una forma diferente en España que en Europa, como si fueran dos partidos, dado que la eurocámara coincide con los populares en la vuelta a las normas fiscales que propiciaron la austeridad y recortes pese a que esto «no sirve» para plantar cara a la extrema derecha.

También ha destacado que los datos macroeconómicos son positivos pero ha rebatido a Sánchez que no comparte su afirmación de que la economía va como un «cohete», pues esas buenas cifras solo se consolidarán si tienen traducción en la vida cotidiana de los trabajadores y autónomos. En este sentido, ha exigido actuar en el sector de la alimentación y ha planteado un impuesto a beneficios extraordinarios de las grandes distribuidoras, para terminar con los «abusos» de las grandes cadenas a la hora de elevar los precios en los supermercados. Y también ha exigido intervención pública para acabar con el «agujero negro» de la vivienda, un problema capital del país, que pasa por elevar el parque público de vivienda que su formación quiere elevar hasta el 20%, regular el alquiler turístico y limitar los precios del alquiler.

A su vez, ha vuelto a urgir a reducir la jornada laboral, propiciar la subida de salarios en España y armonizar en Europa el Impuesto de Sociedad con un tipo común del 21%. No obstante, Errejón ha aludido a que el «punto y aparte» que anunció Sánchez tras su reflexión ante la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, requiere una agenda «valiente» en términos de democratización de las estructuras del Estado. Así, ha recordado que esa práctica de «acoso» la han venido padeciendo antes dirigentes de la izquierda como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ada Colau o Mónica Oltra, pero que el «hostigamiento» haya alcanzado a la Moncloa deja abierta la pregunta tras década de concentración de poder en las «oligarquías» si la izquierda tiene derecho a gobernar sin pedir perdón.

«Y tras aquellos días excepcionales, sabemos la respuesta. O seguimos cediendo hasta desilusionar a todos los que nos votaron, o plantamos cara y defendemos un ciclo de transformaciones que sustituyan el capricho de unos pocos por la dignidad de la mayoría trabajadora», ha apostillado Errejón. El portavoz de Sumar ha trasladado a Sánchez que para tener «autonomía política» debe emprender un ciclo de transformaciones para democratizar estructuras del estado y la economía, dado que la derecha no les van a «tratar peor» que hasta ahora si se atreve con esas reformas. También ha advertido al PSOE de que esperar a la posibilidad de que el PP se modere solo evidencia «ceguera y miedo a la bifurcación histórica» en la que se encuentra el país.

«¿Cuántos líderes que venían a ser moderados tienen que ser despedidos o tienen que pasar por Génova para que nos demos cuenta que aquí el PP no existe, que no hay tal PP y que no hay tampoco consenso del 78 al que regresar», se ha cuestionado. Así, ha agregado que debe aprovechar la mayoría parlamentaria de la que dispone el Gobierno para ir «hasta el final» en su agenda del Gobierno, puesto que la otra opción es ceder y esperar la alternancia «siempre pidiendo permiso». «A esa disputa histórica hay que comparecer recuperando la iniciativa, porque de esta salimos o con dos pasos adelante o con diez pasos atrás», ha enfatizado Errejón quien demanda también la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformar el acceso a la carrera judicial o extender los permisos por crianza y la prestación universal por hijo a cargo.