Llega un nuevo año cinematográfico tras una etapa de incertidumbre, retrasos y crisis marcada por la pandemia. Después de un periplo de salas cerradas, películas sin fecha de estreno y títulos que han sufrido importantes retrasos en su distribución nos llega un 2022 cargado de interesantes y apetecibles títulos con géneros variados y para todos los públicos.

Terror, drama, ciencia ficción, fantasía, policiaco, comedia, animación, superhéroes, secuelas, adaptaciones, películas premiadas...un interesante abanico que, con permiso del coronavirus, se irá estrenando en las salas para disfrute de un público con ganas de entretenerse y disfrutar de las historias que la gran pantalla nos contará en este 2022.

Las películas de 2022

'El páramo' (6 de enero, en Netflix): El páramo narra la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen.

Scream (14 de enero): Llega una nueva entrega, la quinta, de la exitosa franquicia de terror que marcó un estilo propio en este género. En esta ocasión seguirá a una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo una serie de crímenes.

Licorice Pizza (14 de enero): cuenta la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973. El director Paul Thomas Anderson regresa a los 70 para contar la historia de un joven aspirante a actor. Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour, es el protagonista junto Alana Haim.

Agentes 355 (21 de enero): cuando un arma ultra secreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA, Mason 'Mace' Brown (Jessica Chastain) debe unir fuerzas con la agente alemana Marie (Diane Kruger), la ex aliada del MI6 y especialista en informática Khadijah (Lupita Nyong'o), y la experta psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz), en una misión letal y vertiginosa para recuperarla. Mientras, una misteriosa mujer, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), sigue todos sus pasos. Juntas deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para salvar el mundo. Una reunión de agentes secretas escrita por Theresa Rebeck y Simon Kinberg, que también dirige.

El método Williams (21 de enero): Will Smith protagoniza este biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

Nightmare Alley (28 de enero): Un buscavidas (Bradley Cooper) se compincha con una pitonisa (Cate Blanchett) para estafar a millonarios... Remake del film El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) de 1947.

Morbius (28 de enero): Film que cuenta la historia de uno de los personajes má oscuros de Marvel y que se engloba en el universo de Spiderman. El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo.

Moonfall (4 de febrero): Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. Unas semanas antes del impacto con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta.

Belle (4 de febrero): Suzu es una joven de 17 años que, tras perder a su madre, se traslada a vivir con su padre a las afueras de la prefectura de Kochi. Con el corazón roto y distanciada del mundo, descubre 'U', un espacio virtual en el que asume el rol de 'Belle'.

Los ojos de Tammy Faye (4 de febrero): Biopic del extraordinario ascenso, caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker. En los años 70 y 80, Tammy Faye y su marido, Jim Bakker, pusieron en pie prácticamente de la nada la red de cadenas religiosas más grande del mundo, así como un parque temático, y gozaron de una inmensa popularidad gracias a sus mensajes de amor, aceptación y prosperidad.

Muerte en el Nilo (11 de febrero): Tras Asesinato en el Orient Express, el director Kenneth Branagh sigue con las adaptaciones de Agatha Christie.

Drive My Car (11 de febrero): adaptación de un relato de Haruki Murakami que en España se ha publicado dentro de la antología ‘Hombres sin mujeres’. Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra 'Tío Vania' en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

Vortex (11 de febrero): película de Gaspar Noé que cuenta los últimos días de una pareja de ancianos que tienen demencia.

Uncharted (11 de febrero): Adaptación de la popular franquicia de videojuegos Uncharted. Protagonizada por Tom Holland, todavía no se conocen detalles sobre su argumento.

Un héroe (18 de febrero): Rahim (Amir Jadidi) está en la cárcel por una deuda que no ha podido devolver. Durante un permiso de dos días, trata de convencer a su acreedor (Mohsen Tanabandeh) para que retire su reclamación de desembolso de una parte del pago. Pero las cosas no irán como tenía previsto.

Cásate conmigo (18 de febrero): Jennifer Lopez y Owen Wilson protagonizan esta comedia romántica en la que una estrella del pop es abandonada por su prometido, una estrella del rock, momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide casarse con un hombre que selecciona aleatoriamente entre el público.

Código Emperador (25 de febrero): Luis Tosar protagoniza este thriller en el que encarna a un hombre que trabaja para los servicios secretos; con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive en la casa y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez mas compleja. En paralelo realiza otros trabajos no oficiales para proteger los intereses de las élites más poderosas del país.

The Batman (4 de marzo): Matt Reeves dirige a Robert Pattinson en esta nueva versión de uno de los más famosos superhéroes de DC. En el segundo año de su lucha contra el crimen, Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City y cómo conduce hasta su propia familia, mientras se enfrenta a un asesino conocido como Enigma.

Red (11 de marzo): la apuesta de Pixar para 2022. Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado se convierte en un panda rojo gigante.

La peor persona del mundo (11 del marzo): Ganadora en el Festival de Venecia, Audrey Diwan adapta el libro de Annie Ernaux. En la historia, una joven de la Francia de los años sesenta hace frente a un embarazo no deseado.

El acontecimiento (18 de marzo): Francia, 1963. Anne, una joven y brillante estudiante con un futuro prometedor, descubre que está embarazada. De la noche a la mañana ve truncada la oportunidad de terminar sus estudios y huir de las asfixiantes restricciones de su entorno. Con los exámenes finales acercándose y un vientre que no para de crecer, Anne decide actuar, incluso si supone confrontar la vergüenza, el dolor y hasta ir a la cárcel por ello.

Downton Abbey 2 (18 de marzo): Además de las seis temporadas de la serie y la película de 2019, todavía la familia Crawley tiene mucho que contar. Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye y Dominic West se suman al reparto de la primera.

Cliff Walkers (25 de marzo): el director Zhang Yimou sigue a un grupo de espías chinos que investigan atroces experimentos en Japón. Ambientada en Manchukuo, un estado títere del Imperio de Japón en China en la década de 1930, la historia sigue a cuatro agentes especiales del Partido Comunista que regresan a China después de recibir entrenamiento en la Unión Soviética. Juntos, se embarcan en una misión secreta pero, tras ser vendidos por un traidor, el equipo se verá rodeado de amenazas por todos lados desde el momento en que se lanza en paracaídas en territorio enemigo. En los terrenos nevados de Manchukuo, el equipo se pondrá a prueba hasta el límite.

La ciudad perdida (25 de marzo): Sandra Bullock regresa a la comedia junto a Channig Tatum: Se trata de una comedia romántica en la que da vida a una novelista que se ve envuelta en una aventura con el modelo de la portada de su última novela.

Operación Fortune: El gran engaño (25 de marzo): Guy Ritchie también estará en este 2022 y confía de nuevo con Jason Statham para contar la historia de un agente que es reclutado por una alianza de inteligencia global para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales.

Sonic, la película 2 (8 de abril): regresa el erizo azul más famoso de los videojuegos avalado por el éxito de su primera aventura.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (8 de abril): tercera entrega de la serie 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' que sigue las aventuras de Newt Scamander.

Ambulance. Plan de huida (13 de abril): Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González protagonizan lo último de Michael Bay, donde dos hermanos robaran una ambulancia tras un atraco que sale mal.

The Unbearable Weight of Massive Talent (22 de abril): Nicolas Cage hace de sí mismo en esta comedia en la que anda desesperado por conseguir un papel para una película de Tarantino. Además mantiene una relación muy tensa con su hija adolescente y está hasta arriba de deudas. Su precaria situación le hará coger un trabajo para aparecer en la fiesta de cumpleaños de un fan suyo.

The Northman (22 de abril): El tercer largometraje de Robert Eggers tras 'La bruja' y 'El faro'. Kidman y Skarsgaard se reencuentran en cine y trabajando junto a Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke y Björk entre otros. Juntos traerán un drama de aventuras ambientado en la Islandia del Siglo X. Y viene con alta dosis de violencia.

Veneciafrenia (22 de abril): película de terror dirigide por Álex de la Iglesia. La película está protagonizada por Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco, Nicolás Illoro, Alberto Bang, Cosimo Fusco, Enrico Lo Verso, Armando di Razza, Caterina Murino y Nico Romero.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 de mayo): Sam Raimi vuelve a dirigir una historia de Marvel y será la secuela del personaje más místico de la compañía de la ideas que encarna Benedict Cumberbatch.

65 (13 de mayo): Adam Driver protagonizará esta historia de ciencia-ficción con el actor dando vida a un astronauta. Una cinta dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, guionistas de 'Un lugar tranquilo'.

Top Gun: Maverick (27 de mayo): Cuando llegue a las salas de cine habrán pasado tres años de la primera fecha prevista. Desde que salió el tráiler, es una de las películas más esperadas por el público. Treinta años después de la primera parte, Tom Cruise retoma el papel que le llevó a la fama.

Jurassic World: Dominion (10 de junio): la tercera entrega de la nueva trilogía contará con la reunión de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard también estarán.

Lightyear (17 de junio): película de Pixar que mostrará el origen de Buzz Lightyear. Chris Evans prestará su voz al protagonista de esta nueva historia.

Black Phone (24 de junio):en una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

Elvis 1 de julio de 2022: biopic basado en la vida del legendario Elvis Presley, el rey del Rock & Roll.

Minions. El origen de Gru 1 de julio de 2022: secuela de los 'Minions'. Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, 'Los salvajes seis', Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos.

Thor: Love and Thunder (8 de julio): Cuarta película sobre "Thor" del MCU, en la que el Dios del trueno contará con Lady Thor como acompañante, personaje que interpretará Natalie Portman.

Nope (22 de julio): tercer largometraje de Jordan Peele tras 'Déjame salir' y 'Nosotros'.

Black Adam (29 de julio): Spin-off de 'Shazam!' centrado en el antihéroe Black Adam. Dwayne Johnson estará a las órdenes de Jaume Collet-Serra.

Tadeo Jones 3: la maldición de la momia (26 de agosto): Secuela de 'Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas' (2017).

Ticket to paradise (9 de septiembre): Julia Roberts y George Clooney se reunirán en una nueva película.Una pareja divorciada se une y viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo error que creen que cometieron hace 25 años.

42 segundos (9 de septiembre): a pocos meses de las olimpiadas de Barcelona 92, la selección española de waterpolo tiene todos los números para pasar sin pena ni gloria. No están preparados y necesitan un golpe de efecto si no quieren hacer el ridículo jugando en su propia casa. Ese revulsivo llega en forma de nuevo entrenador con fama de duro y técnicas de trabajo más que cuestionables. Por si fuera poco, la selección cuenta con dos líderes enfrentados por su manera de entender este deporte: Manel Estiarte y Pedro García Aguado. Pero gracias a un esfuerzo sobrehumano, al trabajo en equipo y al apoyo de todo un país, demostrarán al mundo entero que se puede llegar más allá de donde nunca imaginaron.

Misión Imposible 7 (30 de septiembre): la séptima entrega de la famosa saga llegará, con todo el elenco que ya conocido, más algunas incorporaciones como Hayley Atwell o Pom Klementieff.

El gato con botas: El último deseo (7 de octubre): La secuela del spin-off llegará en octubre del año que viene. La secuela traerá de vuelta a Antonio Banderas para poner voz al Gato con Botas mientras viaja tras el mítico Last Wish, lo único que puede restaurar las ocho vidas que ya perdió.

Spider-Man': un nuevo universo 2 (7 de octubre): una esperada segunda parte que llega con retraso y con muchas ganas tras el éxito de la primera parte.

Los renglones torcidos de Dio' (7 de octubre): Oriol Paulo adapta la famosa novela de Torcuato Luca de Tena. Bárbara Lennie encabeza el reparto en el que también están Eduard Fernández, Pablo Derqui o Loreto Mauleón.

Halloween Ends (14 de octubre): la saga de Michael Myers y Laurie Strode llega, al parecer, a su fin.

The Flash (4 de noviembre): la historia de velocista de DC con Ezra Miller como protagonista estádirigida por Daniel Muschietti, y contará también con Kiersey Clemons, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle y Maribel Verdú.

Lyle, Lyle, Crocodile (18 de noviembre): Adaptación del libro infantil homónimo sobre un cocodrilo que vive en Nueva York.

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre): Secuela de la película de Marvel 'Black Panther' (2018).

She said (2 de diciembre): Maria Schrader dirige a Carey Mulligan, Zoe Kazan y Patricia Clarkson en una historia basada en hechos reales. Las reporteras del New York Times publicaron la historia que ayudó al lanzamiento del movimiento #MeToo.

Avatar 2 (16 de diciembre): Después de 13 años vuelve el planeta Pandora, la nueva esperadísima película de James Cameron. Y hay tres más anuncidas. Kate Winslet y Oona Chaplin se suman al reparto.

Aquaman 2 (16 de diciembre): James Wan y Jameson Momoa regresan con la secuela del señor de los mares de DC.

Super Mario Bros: The Movie (23 de diciembre): Illumination Entertainment se encarga de producir la cinta basada en la franquicia de videojuegos Super Mario Bros. de Nintendo.

The Fabelmans (28 de diciembre): película semiautobiográfica sobre la infancia de Steven Spielberg.

Bullet train, con fecha prevista para 2022: Brad Pitt protagoniza esta cinta de acción en la que cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

La abuela , con fecha prevista para 2022: tras varios retrasos, la esperada cinta de terror dirigida por Paco Plaza, y escrita por Carlos Vermut, iba a llegar el día de Reyes. Sin embargo, habrá que esperar algo más para ver esta trama que pasó por San Sebastián.

The Adam project , con fecha prevista para 2022: Tras 'Free Guy', Ryan Reynolds y Shawn Levy se unen bajo el amparo de Netflix para contar una historia con viajes al pasado para poder impedir catástrofes del futuro. Un hombre debe viajar en el tiempo para obtener ayuda de su yo de 13 años.

Puñales por la espalda 2 , con fecha prevista para 2022: Rian Johnson regresará, ahora vía Netflix, con Daniel Craig como el detective Benoit Blanc. De nuevo, un reparto de excepción para el nuevo misterio: Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline y Ethan Hawke.

The Gray Man, con fecha prevista para 2022: Anthony Russo y Joe Russo llegan a Netflix con la historia de un exagente de la CIA, ahora convertido en asesino a sueldo, Court Gentry (Gosling), se encuentra fugado y es perseguido por un viejo colega, el agente Lloyd Hansen (Evans).

Disenchanted, con fecha prevista para 2022: diez años después de su felices para siempre, Giselle cuestiona su felicidad, sin darse cuenta, cambiando la vida de los del mundo real y de los habitantes de Andalasia.

El retorno de las brujas 2, con fecha prevista para 2022: secuela de la comedia de culto 'El retorno de las brujas' (1993).

Pinocho, con fecha prevista para 2022: versión en imagen real del clásico animado de Disney.

Argylle, con fecha prevista para 2022: Matthew Vaughn dirige a Henry Cavill en esta película en la que un novelista con amnesia recupera lentamente la memoria y recuerda que en el pasado fue un espía de clase mundial llamado Argylle.