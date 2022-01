Científicos e ingenieros rusos trabajan en un nuevo concepto de vehículo de superficie para el transporte de pasajeros, apto para las condiciones del extremo norte del país. El 'Autobús del Ártico' está siendo diseñado por especialistas de la Universidad Estatal de South Ural junto con sus colegas de la Universidad de Bauman. Estos vehículos son necesarios para transportar personas en los territorios árticos, algo que permitiría su explotación como un medio de transporte en todas sus vertientes.

El autobús debe funcionar a temperaturas extremas, 50 grados centígrados bajo cero o menos, y no debe tener dificultades incluso en condiciones todoterreno. Hoy en día, no hay tales vehículos disponibles en Rusia. Los autobuses de pasajeros que se utilizan no pueden soportar el bloqueo de la nieve y los vehículos con orugas todo terreno no tienen la capacidad de pasajeros requerida.

Según el plan, para fines de 2023, se completará el proyecto «Arctic Bus» y los vehículos estarán listos para la fabricación. La producción en serie de los autobuses comenzará en la Planta de Automóviles de URAL en 2024. Esta empresa actúa como el creador del proyecto. Actualmente, los científicos de la Universidad de South Ural están revisando las tecnologías disponibles y buscando las nuevas soluciones técnicas que aseguren el funcionamiento de las unidades del vehículo.

La tarea que tienen ante sí los especialistas es producir la cabina, el módulo y el chasis del vehículo, así como seleccionar los materiales que aseguren el funcionamiento del vehículo a bajas temperaturas. Además, se está preparando un prototipo experimental. El autobús también tendrá un módulo de cuartos; es necesario para garantizar el sistema de soporte vital completamente autónomo para los pasajeros en caso de emergencia.

El módulo de cuartos está destinado a la estancia de hasta 20 personas durante 24 horas. Otra característica específica del autobús del Ártico es que puede flotar en el agua durante una hora. Este tiempo debe ser suficiente para la evacuación de los pasajeros y del conductor. Simultáneamente con la ingeniería del autobús del Ártico, se está trabajando para diseñar un tren terrestre. Se trata de un vehículo polivalente formado por una cabina y un módulo funcional.

«El módulo puede albergar equipos médicos o de capacitación, por ejemplo, consultorios de un médico de atención primaria, ginecólogo, oftalmólogo o sala de muestreo de sangre. Gracias a un tren terrestre, los residentes de las regiones del Extremo Norte, que no cuentan con servicios educativos o médicos, podrían atender especialistas. Sin un tren terrestre es bastante imposible llegar a estos asentamientos. Lo principal es que un tren terrestre garantiza condiciones confortables ya que se mantiene la temperatura óptima en el módulo funcional», informa en un comunicado Ramil Zakirov, director del Instituto de Investigación de Ingeniería Mecánica.