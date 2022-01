Un total de siete novelas de Baltasar Porcel (Andratx, 1937 - Barcelona, 2009), entre las que figuran algunas de las obras más conocidas de la primera etapa del novelista, se publicarán en los próximos dos años, traducidas al castellano, a cargo del equipo de la revista Jot Down. La aventura editorial comienza con Les pomes d’or, que acaba de salir a la venta. Además, la revista Mercurio, vinculada a Jot Down, dedicará al escritor un número especial que será lanzado en los próximos meses.

«Me gustó muchísimo, me fascinó y quería intentarlo en castellano», comentó Ángel L. Fernández, cofundador de Jot Down, en el marco de las Converses Literàries de Formentor, que en esta última edición se celebraron en Sevilla, ciudad donde se encuentra la sede de esta revista cultural. «Me interesó en especial la circunstancia de tratarse de un autor que no parece tener filtros», apuntó. El editor organizará presentaciones de la serie de novelas de Porcel en Barcelona, Sevilla y Palma.

Colección

En el año 2013, Jot Down se atrevió a publicar el libro Memorias líquidas de Enric González, que fue un éxito de ventas y crítica. Bajo el sello Jot Down Books, se han editado otros volúmenes, a menudo en el ámbito del periodismo. La revista se encarga ahora de las primeras obras de Baltasar Porcel, que se podrán leer en la colección Los libros rescatados, que dirige el mallorquín Basilio Baltasar. Aparecerán durante los años 2022 y 2023, en el orden siguiente: Les pomes d’or (1980), Cavalls cap a la fosca (1975), Difunts sota els ametllers en flor (1970), Els argonautes (1968) y, finalmente, en un solo volumen, Solnegre (1961), Els escorpins (1965) y La lluna i el Cala Llamp (1963).

En febrero de 1980, en el transcurso de una rueda de prensa, Porcel declaró de Les pomes d’or que «esta es la novela en la que he sentido una mayor libertad de creación, fruto de veinte años de trabajo y reflexión concretados en tres meses de intensa escritura, y se trata de una obra amoral, en la que los personajes no acatan ninguna regla de conducta y siguen el viejo principio de la lucha del hombre contra el hombre y en la que el erotismo se manifiesta en el acto sexual desenfrenado».

La versión castellana de Les pomes d’or es la traducción que realizó el mismo Porcel. El prologuista del volumen, el periodista y novelista Sergio Vila-Sanjuán, autor de la biografía El joven Porcel (Destino, 2021), escribe al inicio del libro sobre el autor que «Baltasar Porcel falleció en el año 2009 y su obra, tan seguida y celebrada en su momento, ha ido saliendo poco a poco del primer plano, siguiendo la norma casi inexorable de los autores fallecidos», y matiza que «por ello, hay que celebrar la iniciativa de Jot Down de rescatar esta narración de un autor vigoroso y heterodoxo, que vivió y viajó intensamente, fue testigo de su época como pocos y se mostró, en fin, como una figura siempre sugestiva y diferente».