Fallece a los 94 años Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar

El legendario actor Sidney Poitier ha fallecido este viernes a la edad de 94 años. El pionero intérprete y cineasta fue el primer actor afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor en 1964 por su actuación en Los lirios del valle, y cuenta con más de 50 películas en su larga carrera.

Hijo de padres bahameños de la isla Cat dedicados al negocio de la agricultura, Poitier nació durante una visita de sus padres a Miami en 1927 adquiriendo de este modo la doble ciudadanía americana y bahameña (británica en esa época por ser colonia inglesa). Tuvo una infancia y adolescencia bastante dura para ganarse la vida y regresó a Estados Unidos a casa de su hermano Ciryl para ayudar a sus padres. Trabajó como peón, friegaplatos, así como otros trabajos antes de mentir sobre su edad e ingresar en el cuerpo médico del Ejército en 1943, al final de la II Guerra Mundial.

A su regreso, entró en el mundo de la interpretación, primero para actuar en Broadway y, posteriormente para hacer su debut en el cine con el director Joseph L. Mankiewicz en No Way Out (1950). Su buena apariencia, agradable personalidad y sólidas interpretaciones le abrieron la puerta del mundo del celuloide ganando un gran reconocimiento, de hecho en Fugitivos (1958) le valió la primera nominación al Oscar de un actor afroamericano; con Los lirios del valle (1963) lo ganó.

Un fotograma de 'En el calor de la noche' (1967), Oscar a la mejor película.

En los años posteriores, Sidney Poitier interpretó papeles controvertidos y relacionados con la lucha racial de los años setenta, como En el calor de la noche (1967) o Adivina quien viene a cenar esta noche (1968) siendo un referente de la comunidad negra y la igualdad de derechos en Estados Unidos. Desde 1997, Poitier es embajador vitalicio de Bahamas en Japón y en 2002 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria. Curiosamente, el mes pasado se anunció una obra de Broadway sobre la carrera del actor visionario, antes de su repentina muerte.

Poitier, en 2002, con su Oscar honorífico.

Contrajo matrimonio por primera vez con Juanita Hardy el 29 de abril de 1950. Esta relación duró hasta 1965. Posteriormente se casó con Joanna Shimkus, una actriz canadiense de ascendencia lituana, el 23 de enero de 1976. Tiene cuatro hijas de su primer matrimonio y otras dos de su segundo matrimonio. Su quinta hija es la actriz Sydney Tamiia Poitier.