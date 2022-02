Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados a los Oscar

Oscar por partida doble. Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz han sido nominados en la categoría de mejor actor y actriz protagonista por sus trabajos en las películas Being the Ricardos y Madres paralelas, respectivamente. Tanto Bardem como Cruz suman de esta manera su cuarta nominación a los Oscar. En el caso del actor madrileño, se quedó a las puertas con sus trabajos en Antes que anochezca y Biutiful, pero sí lo consiguió con No es país para viejos. Mientras, Cruz, que ganó el Oscar en 2009 por Vicky Cristina Barcelona, estuvo en la terna por Volver (2007) y Nine (2010).

Bardem competirá contra Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick Tick Boom), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth'). Por su parte, Cruz aspira al galardón frente a Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), Nicole Kidman Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer). Noticias relacionadas Consulta la lista de nominados a los Oscar 2022 Por otro lado, la cinta de Fernando León de Aranoa, El buen patrón, la cinta elegida por la Academia de Cine para representar a España y que se coló entre los 15 candidatos finales a mejor película extranjera, no ha pasado el corte final.