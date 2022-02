El éxito y el cariño del gran público le llegó con mayor intensidad en el tramo final de su vida profesional. El cáncer de pulmón se manifestó anunciando sus últimos días en el momento quizás más dulce de su carrera, con el éxito en la mano de Veneno, una producción sobre Cristina Ortiz, la mujer y el personaje que capitalizó las noches de la televisión española hace ya algunas décadas. Hoy el mundo del cine y la interpretación, la cultura en general y el activismo LGTBI lloran la muerte de Isabel Torres a los 52 años.

Isabel Torres ha fallecido este viernes, 11 de febrero, como consecuencia de la enfermedad que hacía tiempo padecía. Hace pocas semanas la intérprete y presentadora ya aventuró en las redes sociales que los médicos pronosticaban que su vida encaraba su último tramo, apenas dos meses de vida eran las proyecciones, que finalmente se han cumplido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

En las últimas horas se ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram. En él se expresan con dolor sus familiares y amigos más cercanos. «Aunque sentimos profundamente su pérdida sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe», han escrito. «Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada» concluyen sus más allegados.

La actriz sufría un cáncer de pulmón desde 2018 a pesar de que no compartió su estado de salud hasta 2020, momento en que se destapó su fama mundial, a pesar de contar con una larga trayectoria artística a sus espaldas, con Veneno, el biopic sobre Cristina Ortiz que escribieron y dirigieron Javier Ambrossi y Javier Calvo. La actriz dio vida a la versión más madura del personaje televisivo, comenzando en su dura etapa en la cárcel hasta su trágico fallecimiento. Fue todo un referente para la comunidad LGTBI, y concretamente para el colectivo trans, siendo una auténtica pionera.

En 1996, se convirtió en la primera mujer trans en conseguir el reconocimiento de su identidad sexual en su DNI en Canarias y una década después, en 2005, fue la primera mujer trans candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas. Nacida en 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, quiso despedirse de sus seguidores en noviembre de 2020 con un desgarrador mensaje, después de haber sufrido una recaída en la enfermedad y que los médicos le hubieran dado apenas dos meses de vida, aunque finalmente sobrevivió casi dos años.

«Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans (...) he estado malita y quería decirles cómo estoy», comenzaba diciendo Torres en el vídeo: «He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando» decía la actriz. «La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo», se despedía la también presentadora de radio y televisión. Hoy las redes sociales se resisten a olvidarse de ella. Descanse en paz.