Puede que sea uno de los títulos más esperados del año, y Amazon Studios lo sabe. El éxito cinematográfico de la trilogía de Peter Jackson es innegable. Por ese motivo, la productora aprovechó la audiencia millonaria que congrega la Super Bowl en EE.UU. para estrenar el primer teaser tráiler de la esperada serie Lord of the Rings: The Rings of Power (El señor de los anillos: los anillos de poder). El avance de 60 segundos es el primer aperitivo de esta ficción, codirigida por el español J.A Bayona, sobre el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien, que se estrenará en todo el mundo el próximo 2 septiembre en Amazon Prime Video. «Antes del Rey, antes de la comunidad, antes del anillo: Una nueva leyenda comienza este otoño», es el único mensaje que desvela el vídeo.

El avance, que pudieron ver también algunos de los creadores de contenido cinematográfico en el Castell de Bellver de Palma, muestra los impresionantes escenarios de la serie, dotada de una ambientación muy similar a la trilogía de películas. La plataforma ha desvelado también el nombre de los siete personajes principales: Prince Durin IV (Owain Arthur), Princess Disa (Sophia Nomvete), Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark), Arondir (Ismael Cruz Córdoba), Bronwyn (Nazanin Boniadi) y Halbrand (Charlie Vickers). La trama se sitúa "miles de años antes" de los eventos narrados en "The Hobbit" y en la trilogía de "The Lord Of Rings".

«Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos», agregaron los creadores de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay, en un comunicado remitido por la plataforma. Lord of the Rings: The Rings of Power es una de las grandes apuestas televisivas para los próximos años y ha supuesto una inversión de 465 millones de dólares para Amazon, que este verano finalizó el rodaje de la primera temporada en Nueva Zelanda. La idea de la compañía es emular el fenómeno de "Game of Thrones" incluso a mayor escala, pues la serie de HBO invirtió unos 100 millones de dólares por temporada, lejos de los 465 de la ficción de Amazon. La trilogía de películas original recaudó 2.912 millones de dólares Además de dirigir los dos primeros episodios de la serie, Bayona ("The Impossible", 2012; "Jurassic World: Fallen Kingdom", 2018) es también productor ejecutivo.