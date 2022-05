Muere Jesús Mariñas a los 79 años

Jesús Mariñas ha fallecido este martes a los 79 años. El propio periodista anunció en el mes de octubre que padecía cáncer de vejiga, una enfermedad que finalmente le ha costado la vida. «A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Creo que eso le ocurre, sobre todo, a la gente de mi generación. No he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo enserio», explicó en aquel momento en la revista Semana.

Aunque se mostraba optimista con el tratamiento, a finales del mes de marzo su estado de salud empeoró considerablemente y tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El colaborador ha contado estos duros momentos con el apoyo de sus familiares y amigos, además del de su pareja, Elio Valderrama, con el que llevaba 32 años de relación y seis años casado. Hace tan solo dos semanas el propio Elio compartió una imagen del periodista en el hospital en el día de su cumpleaños. Mariñas ya tuvo que enfrentarse, hace cinco años, a un cáncer de piel. Desde el 2017 esta enfermedad le provocaba heridas en el rostro que trataba de ocultar con la barba, además de otras consecuencias físicas como el cansancio y la fatiga. Eso sí, el comunicador siempre demostró que era un apasionado de su trabajo y cumplió con todos sus compromisos profesionales. El gallego ha sido uno de los periodistas de prensa rosa más conocidos del país y en los últimos años colaboraba de forma esporádica en programas como La mañana de La 1, Espejo Público o Sábado Deluxe. Además, escribía tanto en el periódico La Razón como en la revista Diez Minutos.