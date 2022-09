«Alcarràs», de Carla Simón (Barcelona, 1986), ganadora del Oso de Oro en la pasada Berlinale, representará a España en la 95 edición de los Óscar compitiendo por el premio a la mejor película internacional, ha anunciado este martes la Academia de Cine española. El segundo largometraje de la directora catalana ha sido el elegido por los académicos españoles de una terna de preseleccionadas en la que también figuraban «Cinco lobitos», de Alauda Ruiz de Azúa y «As bestas» de Rodrigo Sorogoyen.

En un acto celebrado esta mañana en la sede de la Academia española, la actriz Carmen Maura ha sido la encargada de anunciar el título elegido para competir en los Óscar, que se celebrarán el 12 de marzo de 2023 en Los Ángeles (EE.UU.). «Estamos muy ilusionados de poder hacer esta carrera y le vamos a dedicar todo el amor y el tiempo del mundo», ha dicho Simón nada más conocerse la noticia, en videoconferencia con la Academia de Cine desde Barcelona. Mientras esperaba la lectura de la candidata, la directora se ha enterado de la noticia del fallecimiento de Jean Luc Godard.

«Sabíamos que iba a pasar, pero parecía inmortal, una leyenda, me ha sorprendido la emoción que he sentido», ha dicho Simón y ha desvelado que, «para distraer los nervios» se ha puesto a ver escenas de sus películas. «Alcarràs» es un filme que reflexiona sobre la tradición y el cambio a través de la historia de la familia Solé que, después de 80 años cultivando la misma tierra, afronta su última cosecha porque los propietarios de los terrenos han decidido arrancar los frutales para instalar en su lugar paneles solares. Se trata de una trama ficticia basada en sus recuerdos de infancia y en su tierra de origen, al igual que su aclamado debut, «Verano 1993» (2017), que obtuvo el premio a la mejor opera prima en la Berlinale.

El reparto lo forman un grupo de actores no profesionales que Simón encontró tras un largo proceso de casting -vieron más de 9.000 candidatos en un año y medio-, que al mismo tiempo le sirvió para hacer trabajo de campo hablando con agricultores y vecinos de la zona. «Alcarràs» ya tiene asegurada la distribución en Estados Unidos y su puerta de entrada será el Festival de Cine de Nueva York, que arranca el próximo 30 de septiembre, un comienzo que tanto la directora como los productores del filme, presentes este martes en la sede de la Academia, han considerado inmejorable.

«Estas carreras se construyen poco a poco y venimos desde Berlín, no podemos tener mejor entrada que el New York Film Festival que es la puerta de entrada habitual de Almodóvar», ha dicho la productora María Zamora (Elástica Films). «No vamos a saber cómo van a conectar los americanos hasta Nueva York», ha agregado Simón, «pero más allá de la agricultura el tema principal es la familia y todos tenemos una». A «Alcarrás» le queda aún un largo camino para poder acariciar el Óscar a la mejor película internacional. Una vez que cada país elige a su candidata, un comité de académicos de Hollywood elabora una lista de quince prefinalistas, la llamada «shortlist», que se desvelará el 21 de diciembre.

Las cinco finalistas, elegidas por el mismo comité, se anunciarán con el resto de nominadas el 24 de enero y la ganadora, esta vez votada por todos los académicos que hayan visto las cinco películas finalistas, se conocerá durante la ceremonia del 12 de marzo. Por eso Simón no quiere hacerse muchas ilusiones de momento. «Soy muy supersticiosa, intento no proyectar mucho», ha declarado, aunque sí ha pensado que, de poder asistir a la gala de los Óscar, se llevaría a un tío suyo que es «fanático» de los premios. Vista en cines por más de 360.000 espectadores (con una recaudación de 2,19 millones de euros), «Alcarràs» permanece en las salas después de cuatro meses, aunque también puede verse ya en plataformas. Hasta el momento es la tercera película española más vista del año, después de «Padre no hay más que uno 3» y «Tadeo Jones 3».