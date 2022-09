Atropella a su suegra tras una discusión familiar en Valencia.

Una nueva muestra de violencia extrema se ha viralizado en las redes sociales. La Policía Nacional busca a un hombre acusado de atropellar este lunes a su suegra en Valencia después de una discusión familiar en plena calle. Según cuentan los implicados, la riña se produjo cuando el presunto autor del atropello sufrió un accidente de tráfico y le pidió a su cuñado que se hiciese cargo del mismo, al no poseer el carnet de conducir.

La violencia escaló hasta el punto que, en el cruce entre la calle José María Haro y el Camino del Cabanyal, en el valenciano barrio de Algiròs, el conductor dio varias vueltas a una rotonda, mientras sus familiares perseguían y golpeaban su vehículo, hasta atropellar a su suegra, a la que desplazó varios metros por el fuerte impacto, y darse a la fuga. La mujer, de 40 años, fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia. La Policía Nacional ha abierto una investigación para buscar al presunto autor, que se encuentra en paradero desconocido.

Discute con su suegra, la atropella y huye



📹 Algirós, Valencia pic.twitter.com/l9s9elaDG3 — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 19, 2022

Los medios de comunicación se acercaron al hospital para interesarse por el estado de la víctima del atropello, Josefa, que acabó con una mano dislocada, un gran hematoma en el pecho y una brecha en la cara y en la ceja. «Él quería que mi hijo se comiera el accidente que él había tenido por la mañana, que pusiera su documentación. Al negarme, sin pensárselo viene con su familia y empiezan a palos y a puñetazos. Yo me puso en medio para intentar separar y me pilla con el coche. Quería matarme. Lo que más me duele es que mi hija iba con él en el coche cuando me atropelló, y con sus tres hijos. Yo no sé nada de ella, ni quiero saberlo ya. Si la justicia no hace nada, lo haremos nosotros», afirmó Josefa.