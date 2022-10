¿Cómo se asignan los números del DNI?

El DNI es un documento intransferible que nos acompañará toda la vida. Para realizar la mayoría de trámites necesitamos enseñarlo, ya que es la forma que tenemos para identificarnos oficialmente. Aunque casi todo el mundo se sabe de memoria el número de ocho dígitos que lo acompaña, conocer el significado de cada una de las cifras del Documento Nacional de Identidad es más difícil. Ninguna de ellas ha sido elegida de forma aleatoria, sino que tienen un propósito. Si miramos la parte de detrás del carnet de identidad aparecen datos personales como el domicilio, lugar de nacimiento y nombres de los padres. Debajo se sitúan tres líneas de números, letras y códigos, todo esto tiene un sentido muy sencillo:

ID: es el tipo de documento.

ESP: indica la nacionalidad.

Tres letras y seis números: número de serie del soporte.

Un número: dígito de control.

Número del DNI, con letra.

Fecha de nacimiento, con el formato de año, mes y día.

Un número: segundo dígito de control.

M o F: sexo masculino o femenino de la persona.

Fecha en la que caduca el DNI, con el mismo formato anterior: dos cifras del año, mes y día.

ESP: de nuevo aparece la nacionalidad.

Una cifra: otro dígito de control.

Apellidos y el nombre.

A lo mejor, alguna vez te has preguntado cómo se asigna la letra del Documento Nacional de Identidad o por qué no todos tenemos la misma, en este caso debes saber que tampoco ha sido elegida aleatoriamente. Para asignarla se utiliza un algoritmo en el que se divide el número del DNI entre 23 y su resultado se sustituye por una letra situada en una tabla que ofrece el Ministerio de Interior. De esta forma se ha podido comprobar que tanto los números del carnet de identidad y la letra no han sido improvisadas, sino que todo tiene su explicación.