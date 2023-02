Fallece a los 95 años el escritor y periodista Josep Maria Espinàs

El escritor y periodista Josep Maria Espinàs, autor de una extensa obra que abarca la novela, el ensayo, la crónica de viajes, los artículos o las memorias, ha fallecido a los 95 años, ha informado la familia del autor. Como periodista escribió miles de artículos durante años en diarios como el Avui y El Periódico de Cataluña, y también presentó numerosos programas de entrevistas en TV3 y el Canal 33. Sus cerca de 90 libros, sus artículos diarios y sus apariciones en la televisión catalana hicieron de Espinàs un autor muy leído y popular en Cataluña.

Espinàs fue también uno de los fundadores en los años 60 del pasado siglo de «Els Setze Jutges», el grupo que inició el movimiento de la Nova Cançó, y popularizó en Cataluña las canciones de Georges Brassens, con discos como «Espinàs canta Brassens», además de interpretar canciones tradicionales catalanas. Fue también el autor de la letra del Himno del Fútbol Club Barcelona, junto a Jaume Picas. Precisamente, al trascender la muerte de Espinàs, el FC Barcelona ha anunciado este domingo que antes de comenzar el partido de hoy se guardará un minuto de silencio en el Camp Nou en memoria del coautor del «Cant del Barça». Nacido en Barcelona el 7 de marzo de 1927, Josep Maria Espinàs se licenció en Derecho en 1949 pero muy pronto se dedicó a la literatura y en 1953 ya obtuvo el Premio Joanot Martorell con la novela «Com ganivets o flames». Además de sus novelas o de sus libros de prosa de no ficción, Espinàs es autor de numerosos libros de viajes, fruto de sus trayectos a pie por gran parte de la geografía catalana y española.

Entre ellos figuran «Viatge al Pirineu de Lleida», «Viatge al Priorat», «A peu per Castella»,«A peu pel País Basc», «A peu per Extremadura», «A peu per Galícia», «A peu per Andalusia» o «A peu per Aragó», mientras en castellano escribió en este ámbito «Guía del Pirineo de Lérida» y «Guía de Tarragona». En 1961 ganó el Premio Sant Jordi de Novela con la obra «L'últim replà», mientras en 1986 publicó otra de sus obras más conocidas, unas emotivas cartas dirigidas a su hija, que nació con síndrome de Down, publicadas bajo el título «El teu nom és Olga», un éxito editorial traducido a varios idiomas. En 1983 Espinàs recibió la Creu de Sant Jordi concedida por la Generalitat, en 2013 se le concedió el Premio Oficio de Periodista, otorgado por el Colegio de Periodistas de Cataluña, y en 2015 fue distinguido con la Medalla de Oro de la Generalitat. La familia de Josep Maria Espinàs ha agradecido, en un comunicado, «la estima que con tanta naturalidad y a lo largo de tantos años ha recibido de la sociedad».