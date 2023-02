La viuda de Carlos Saura, Eulalia Ramón, ha criticado este viernes la «mierda de comida» del Hospital de Villalba, tras la polémica desatada en redes sociales a causa de un tuit de la cuenta institucional de la Comunidad en la que se exponía que el hospital del que hablaba la viuda de Saura era «de gestión público-privada» para subrayar que este modelo «también funciona». «No sé, me importa un pepino. Perdón que me exprese así, hoy no voy a ser tan elegante ni tan sobria», ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, tras ser preguntada por el tuit del Gobierno regional. Ramón ha respondido que «no tenía ni idea» de que ese hospital era de gestión privada.

«A mí qué me importa», ha señalado, para añadir que era la Seguridad Social y la Sanidad Pública la que atendía a su marido. «Pagamos impuestos gustosamente para que la Seguridad Social sea lo más reforzada, amable y útil posible», ha subrayado. Sin embargo, ha trasladado que la gestión del hospital debe ser «la mierda de comida que le dan a los enfermos». «Parece mentira que en el 2023 hagan esas comidas, le plantan una bandeja al enfermo con un lenguado asqueroso para cortar», ha detallado. Así, ha asegurado que era «realmente asqueroso» y ha reprochado también que los trabajadores tenían las mantas «contadas» para los enfermos y los acompañantes porque no pueden disponer de más. «La gestión privada ha hecho un hospital que parece la T4», ha expresado. En su discurso en los Premios Goya, la viuda del cineasta elogió el trato dispensado por los sanitarios a su marido a la vez que instó a mejorar la dotación de recursos y el trato a los sanitarios. «La Sanidad Pública se merece que la cuiden tal y como su personal nos cuida a nosotros», manifestó.