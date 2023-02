La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé, con heridas de arma blanca en el cuello, cuyo cadáver fue encontrado por los agentes después de que su madre se lanzara al vacío desde la azotea del edificio donde se encontraba la vivienda familiar, en el municipio valenciano de Vilamarxant. Los primeros en acudir al lugar del suceso han sido agentes de la Policía Local, que han recibido el aviso a mediodía de que una mujer se encontraba herida tras precipitarse al vacío, según ha informado el alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge.

Al lugar se ha desplazado una ambulancia Samu, cuyo personal sanitario ha atendido a la mujer, de 36 años de edad, por politraumatismo y tras estabilizarla la ha evacuado a un centro hospitalario de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, al inspeccionar el edificio donde se han producido los hechos, ha visto un reguero de sangre que ha conducido al descubrimiento del cuerpo sin vida del bebé en el trastero de la azotea.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que el bebé presentaba una herida de arma blanca en el cuello, y de que no constan expedientes activos de violencia de género en relación con la familia en el sistema VioGén. La madre, ha informado a EFE el alcalde de Vilamarxant, se encuentra al parecer herida de gravedad. En el consistorio, ha asegurado, no tienen constancia de que la mujer hubiera tenido antecedentes ni por violencia en el ámbito familiar ni por intentos de suicidio. El alcalde ha indicado asimismo que la mujer llevaba poco tiempo residiendo en Vilamarxant, aunque no han trascendido más datos ya que se ha establecido el secreto de las investigaciones.

El Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia) ha decretado dos días de luto oficial, las banderas ondean a media asta y mañana martes guardará un minuto de silencio a las puertas del consistorio a partir de las 12 horas por el fallecimiento del menor. El alcalde ha lamentado en un comunicado este «terrible suceso» y ha indicado: «Nos mantenemos cautelosos por la gravedad de lo vivido hoy en nuestro pueblo». «Esperamos que la Guardia Civil avance en la investigación y esclarezca las causas del fallecimiento del menor», ha añadido. El consistorio ha expresado asimismo sus condolencias a los familiares y amigos ante este «fatal acontecimiento».