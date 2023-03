La escritora mallorquina Joana Marcús, a sus 22 años, es la autora más vendida en el ámbito juvenil en 2022 después de los libros de 'Harry Potter', un logro conseguido en apenas dos años con las dos entregas de su saga 'Meses a tu lado', que ahora completa con 'Tres meses', centrada en el personaje de Jack Ross. Pero detrás de éste éxito lo que hay es una joven humilde (Mallorca, 2000), una ya no adolescente que cursa tercero de Psicología y que no tiene claro su futuro profesional pese a los más de 260.000 ejemplares que lleva vendidos con sus dos anteriores novelas (Montena).

«Me gustaría tener mi propia consulta, pero si pudiera elegir querría dedicarme a la escritura», ha dicho Marcús sin renunciar a ese condicional del que no se despega cuando habla de su futuro porque sabe que ésto no depende de ella, sino de sus lectores. Ésos que la han animado a escribir 'Tres meses', una suerte de «Spin-off» literario que ofrece la versión de su personaje Jack Ross sobre todo lo ya contado en 'Después de diciembre' y 'Antes de diciembre'. Y ha elegido a Jack, y no a Jen Brown (el otro pilar de esta historia) con el objetivo de «profundizar más en los chicos»: «a las chicas siempre nos han dado más libertad para expresar nuestros sentimientos y ser empáticas y quería demostrar con Jack que ellos también son empáticos, que la gente que siempre está ayudando también necesitan ser ayudados».

Así que es este gamberro, pero divertido y tierno personaje, el que cuenta desde su punto de vista su propia vida y el germen y desarrollo de su amor por Brown. Una tercera entrega que ha salido a la venta auspiciada por las legiones de lectores con las que cuenta Marcús, quienes en tan solo 10 minutos agotaron las entradas para la firma de ejemplares que la escritora hizo ayer en Madrid. Pero no es oro todo lo que reluce en su vida, y aunque su amor por la escritura es infinito éste oficio también la llevó a sufrir acoso escolar solo por el hecho de que con 15 años comenzó a subir sus historias a la plataforma Wattpad (donde es la única española en su top 10 mundial) y comenzó a ser conocida.

Esto la llevó a estar dos años sin escribir hasta que se dio cuenta de que pese a no hacerlo en este tiempo las «burlas» continuaban. «Me di cuenta de que siempre me iban a criticar por algo y volví a escribir», ha afirmado esta autora de ideas tan claras como las de que en la actualidad se están «infantilizando» las edades. «Si yo tuviera una hija de 14 años tampoco dejaría que leyera algunos libros, pero los jóvenes son personas que van al instituto, que saben de relaciones, que las han explorado o se lo han contado. No hay que dulcificar tanto el mundo», ha lamentado con el objetivo de aseverar que sus novelas son aptas para niños a partir de estas edades y para adultos, por qué no.

Respecto a sus libros, y sus posibles adaptaciones a la televisión -como les ha pasado a otros súper ventas juveniles como Blue Jeans- Marcús ha afirmado que «ahora» solo quiere enfocarse en la literatura: «no lo sé, puedo cambiar igual que lo hice porque con 15 años no quería dar el salto a ser publicada». Quizá lo haga si «aparece la oferta perfecta», pero hasta que llegue ese momento la escritora seguirá ampliando su universo creativo para darle a sus seguidores esas historias gracias a las que, hace un año y medio, pudo dejar de ser camarera y centrarse en su pasión.