Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023

El filósofo italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Así lo ha anunciado este jueves el jurado a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. Este premio, al que optaban 45 candidaturas de 16 nacionalidades, es el segundo de los galardones de esta cuadragésima tercera edición de los Premios Princesa de Asturias. Esta candidatura ha sido propuesta por Sandra Ollo Razquín, directora de Acantilado Editorial. Nuccio Ordine nació el 18 de julio 1958 en la localidad calabresa de Diamante (Italia). En 1982 se licenció en Literatura Moderna por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Calabria y en 1987 se doctoró en Ciencias Literarias: Retórica y Técnicas de la Interpretación. El filósofo participó el pasado 1 de febrero en Club Ultima Hora Valores, en un evento organizado en Es Baluard conjuntamente con el Cercle d’Economia de Mallorca.

Es profesor de Literatura Italiana del Departamento de Estudios Humanísticos de la universidad de su región natal y ha sido profesor invitado en universidades estadounidenses como las de Harvard, Yale y Nueva York, y europeas como la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Escuela Normal Superior de París, además de en el Instituto Warburg de Londres, la Sociedad Max Planck (Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2013) de Berlín y la universidad alemana de Eichstätt-Ingolstadt. Filósofo, escritor y experto en teoría literaria, es reconocido mundialmente como uno de los mayores conocedores del pensamiento y la literatura renacentistas, y, concretamente, de la figura del humanista napolitano Giordano Bruno. Uno de sus libros destacados en esta materia es 'La cabala dell'asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno' (1987).

Es autor de numerosos ensayos sobre el cinquecento, y en el campo de la teoría y estética literarias, publicados en obras individuales y colectivas y en numerosos artículos. En sus libros 'L'utilità dell'inutile: Manifesto' (La utilidad de lo inútil. Manifiesto, 2013), y 'Classici per la vita: Una piccola biblioteca ideale' (Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal, 2016), obras con las que reflexiona sobre la situación marginal de las humanidades en el mundo actual y las reivindica como disciplinas necesarias en la formación cívica del ser humano y en la creación de un pensamiento crítico fundamental para el desarrollo y el bienestar social. Férreo defensor de una educación alejada de la tendencia al pragmatismo aboga por inculcar en los alumnos el placer por el conocimiento y la curiosidad por el saber. Según su visión, una amplia base de cultura general será la mejor herramienta para que los jóvenes puedan afrontar con éxito las variables del mercado laboral en un futuro. Ahonda en esta línea en su obra 'Gli uomini non sono isole. I classici ci aiutano a vivere' (2018) (Los hombres no son islas. Los clásicos nos ayudan a vivir, 2022), en la que ofrece una propuesta de libros esenciales de la literatura mundial. Es miembro honorario del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de las Ciencias, miembro de la Real Academia de Bélgica y miembro fundador de la Asociación Italiana de Teoría e Historia Comparada de la Literatura.

Además, preside el Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani (Cosenza, Italia) y forma parte del consejo ejecutivo del Instituto Italiano de Estudios Filosóficos. Ha sido asesor de las publicaciones Albertiana y Journal de la Renaissance, y codirige las colecciones Giordano Bruno y Biblioteca Italiana para la editorial Les Belles Lettres de París, y Sileni, Theatrum Sapientiae y Umbrae idearum para diversas editoriales de su país, además de otras colecciones en diferentes países, como Rusia, Rumanía o Brasil. Es colaborador habitual del periódico Corriere della Sera. Además de los citados, en 2022 se editó en español su libro Tres coronas para un rey. La Empresa de Enrique III y sus misterios. Doctor honoris causa por las universidades brasileñas de Río Grande del Sur, Caixas del Sur y Porto Alegre, la Universidad de Valparaíso (Chile), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), la Universidad Pontificia de Comillas (España) y Sello del Ateneo de la Universidad de Urbino (Italia), es Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana (2018), Caballero y Comandante de la Orden de las Palmas Académicas (2009 y 2014) y Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia (2012).

Ha recibido el Premio Siracusa Filosofía (Italia, 2007), el Premio Il Sogno di Piero de la Academia de Bellas Artes de Urbino (2015), el Premio Liberpress de Literatura (Gerona, España, 2019), el Premio Especial de la Fundación Carical (Italia, 2020) y el Premio Internacional de Humanismo y Renacimiento del Museo Liceo Egipcio (León, España, 2021), entre muchos otros.