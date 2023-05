Veni, vidi, vici. Michael Douglas ha aterrizado este martes en el Festival de Cannes como la gran estrella del cine que es. No en vano, su visita al prestigioso certamen causó sensación entre los amantes del celuloide y el motivo no fue de visita no fue otro que recoger la Palma de Oro de Honor, con la que le festival reconoce su prolífica y premiada trayectoria.

Para este emotivo momento, el actor –que veranea en su finca mallorquina de S’Estaca, en Valldemossa– se ha arropado de los suyos, su esposa Catherine Zeta-Jones y su hija Carys Zeta Douglas, quienes brillaron sobre la alfombra roja de la gala inaugural, en la que se proyecto el filme Jeanne du Barry, protagonizada por el polémico Johnny Depp. Douglas, entre su esposa Catherine Zeta-Jones y su hija Carys Zeta Douglas. Fue la actriz Uma Thurman la encargada de entregar la Palma de Oro de Honor a Michael Douglas, que se ha mostrado «emocionado» y «muy agradecido» por este galardón de un festival que siempre ha admirado y ha estado muy ligado a su carrera. Una gala que dio el pistoletazo de salida a 12 días de cine en los que se podrá ver lo último de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, o la quinta entrega de Indiana Jones, con un Harrison Ford que a sus 80 años vuelve a ponerse en la piel del popular arqueólogo. El corto de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que no viajará a Cannes, es otro de los momentos más esperados. La ceremonia ha rendido también homenaje al fallecido Carlos Saura. La canción ¿Por qué te vas?, cantada por Jeannette y banda sonora de la película Cría cuervos (1975), sonó durante el transcurso de la alfombra roja de la gala.