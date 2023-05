Ruth Lorenzo padece hipertrofia mamaria: «Me crece el pecho sin parar»

Ruth Lorenzo ha concedido este lunes en el pódcast de Freeda llamado Freeda Doc su entrevista más personal. Además de conversar sobre su carrera tanto en el mundo de la música como en la televisión, la artista ha hablado por primer vez sobre la enfermedad que padece, hipertrofia mamaria: «Mi cuerpo es súper sensible a las hormonas femeninas y me crece el pecho sin parar». Tal y como ha explicado, desarrolló está zona del cuerpo muy joven: «Me creció el pecho tan rápido, tan tan rápido, de estar muy plana a de repente, los niños en el colegio pensaban que me ponía calcetines. No comprendes tu cuerpo frente al espejo».

Por culpa de este problema Ruth ha tenido que pasar por quirófano: «Llevo dos reducciones de mama y voy a por la tercera, que lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completamente para tener que evitar seguir operándome». Los expertos calculan que esta afección médica podría afectar aproximadamente a un 15% de las mujeres de España y provoca en las afectadas consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas. Las más comunes son el dolor en la zona del pecho, los hombros, la espalda y el cuello por el peso y la cirugía se convierte en la mejor solución. Además, las personas que sufren hipertrofia mamaria tienen dificultades para realizar ciertas actividades, algo que ha afectado a la cantante en su vida diaria: «Se trata de que soy una mujer superactiva, que me encanta el deporte, que en el escenario no paro y que quiero sentir que puedo abrir los brazos, moverme». Este problema médico ha hecho que hasta la propia Amy Winehouse llamase a Ruth «la tetona» durante su participación en el programa Factor X en Reino Unido. La murciana llegó a tener un complejo tan grande que buscaba trucos para disimular la zona y captar la atención en otro punto como rizarse mucho el pelo. Ahora ya ha aprendido a vivir con esta afección gracias a la terapia aunque mantiene que «es algo de lo que debo estar atenta».