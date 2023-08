La princesa Kalina de Bulgaria se ha negado a dar una muestra de sangre para una prueba de alcoholemia después de chocar con un todoterreno contra una barrera de un aparcamiento en la localidad búlgara de Borovitz, informó este domingo la emisora privada NOVA TV, que cita fuentes de la Fiscalía del país balcánico. Ante esta situación, los investigadores tendrán en cuenta la medición del aire espirado que hicieron los policías cuando acudieron el sábado al lugar del accidente, y que arrojó un resultado de 1,5 gramos por litro de alcohol, añadió la fuente.

El Código Penal búlgaro considera delito ese nivel de alcoholemia, castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel y la confiscación del automóvil o una multa equivalente a su precio. En este caso, el auto, que fue entregado voluntariamente a las autoridades como prueba física, según NOVA TV, que agrega que Kalina de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo ya no está bajo vigilancia policial. Varios medios búlgaros afirman que la princesa de 51 años conducía un todoterreno en estado de embriaguez cuando se estrelló contra una barrera de un párking de un hotel en Borovetz, sin que nadie resultara herido.

La emisora privada Nova TV ha mostrado imágenes de una barrera destrozada, y el periódico 24 chassa publicó fotos de la única hija de Simeón II de Bulgaria en un coche de patrulla policial tras el accidente. Su esposo, el explorador español Kitin Muñoz, negó hoy que su mujer estaba ebria y acusó a los medios de exagerar lo sucedido solo por la procedencia de ella. «Puede que haya bebido una copa de vino, pero eso no es beber alcohol. Eso no es nada. El incidente es menor», declaró Muñoz a la emisora privada búlgara bTV. «Mi esposa perdió a su perro. Lo amaba mucho. Tiene tres perros. Todavía no hemos podido encontrarlo. Está estresada. Dimos vueltas por Borovets todo el día. Estrelló el auto mientras aparcaba, evidentemente», añadió.

El sábado, el Ministerio del Interior búlgaro confirmó los principales detalles publicados en la prensa, aunque sin revelar la identidad de la conductora del automóvil. «A las 15.20 horas (12.20 GMT), la policía recibió una llamada diciendo que un auto se estrelló a la salida del aparcamiento de un hotel en Borovets. La patrulla que acudió de inmediato al lugar identificó a la conductora, una mujer de 51 años», declaró entonces una portavoz del ministerio. Explicó que «tras una prueba con un dispositivo técnico, la muestra dio más de 1,2 % de alcohol en el aire espirado», tras lo cual la conductora iba a ser «acompañada por agentes de la policía a un centro médico para tomar una muestra de sangre». Los medios no especifican las razones de la estancia en Bulgaria de la única hija de Simeón de Sajonia, exprimer ministro y último rey de los búlgaros. En Borovetz, un balneario de montaña, se encuentra el palacio Tsarska Bistritsa, una de las residencias de la familia real búlgara.