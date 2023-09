El actor español Rodolfo Sancho visitó este miércoles por primera vez a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de la isla tailandesa de Samui, donde cumple prisión provisional por el asesinato de Edwin Arrieta, y dijo que respeta a la Justicia tailandesa. Sancho llegó a la prisión de distrito de Samui alrededor de las 8.50 horas (GMT+7) acompañado por el abogado español Marcos García Montes y permaneció dentro del centro penintenciario unas tres horas.

Daniel Sancho, de 29 años, se encuentra en la prisión de la isla de Samui desde el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial tras ser detenido dos días antes en la vecina isla de Phanghan, donde se cometió el crimen, que el joven confesó ante la Policía. Tras la visita, el actor dijo a las puertas de la prisión que lo primero que quería era «expresar condolencias y mi más sentido pésame» a la familia de Edwin Arrieta.

En línea con las declaraciones que hizo este martes, el actor quiso mostrar su respeto a la Justicia de Tailandia y explicó que estaba esperando el informe de la Fiscalía, añadiendo que «hasta ese momento no podemos hacer nada mas». Sancho, que llegó a Tailandia el pasado domingo, afirmó que era la última vez que iba a hablar y dijo a los periodistas que esperaban fuera de la prisión que les agradecería que se fueran. «Creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas», aseguró el actor de 48 años, que rechazó contestar a las preguntas que calificó como personales.

Las visitas regulares en la prisión de Samui de familiares y amigos suelen durar 15 minutos, pero Sancho pudo hoy pasar más tiempo con su hijo porque iba acompañado de los abogados, a los que se les da más tiempo para entrevistarse con los presos. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se encuentra en Samui desde el pasado 17 de agosto y ha visitado casi a diario a su hijo en la prisión de distrito de la turística isla en medio en una gran atención mediática.