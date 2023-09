Christie's anunció este lunes que subastará el próximo 13 de octubre seis pares de sillas de la Coronación de Carlos III, cuya venta irá destinada a recaudar fondos para cuatro organizaciones benéficas escogidas por los reyes británicos. Esas organizaciones, según reveló hoy la casa de pujas en un comunicado, son Emmaus UK, SafeLives, The Prince's Trust y The Prince's Foundation y se repartirán el dinero recaudado a partes iguales. Se trata de una subasta encargada especialmente por los soberanos británicos ya que ofertarán algunas de las sillas utilizadas por miembros de la realeza y otros dignatarios durante el evento de Coronación del soberano celebrado el pasado 6 de mayo.

La venta se realizará a nivel global en The Collector, la plataforma «online» internacional de la reputada casa para las artes decorativas, que se lleva a cabo dos veces al año en Londres, París y Nueva York, donde las pujas en directo se podrán seguir desde el 13 de octubre hasta el 3 de noviembre. Diseñadas y creadas por los fabricantes con sede en la localidad inglesa de Rugby N.E.J. Stevenson, en colaboración con el Colegio de Muebles The Snowdon School of Furniture, en su fabricación se empleó madera de roble británica obtenida de manera sostenible, según detalla la citada nota.

Muchos de los marcos de las sillas fueron creados por seis jóvenes graduados de la citada escuela mientras que la tapicería de las cien sillas utilizadas en el evento real se completó gracias al llamado equipo de la tapicería real, con sede en Frogmore, en el condado inglés de Windsor. Su fabricación sigue la tradición real de diseñar sillas para cada ceremonia a lo largo del pasado siglo XX. Para la Coronación de Eduardo VII en 1902 las sillas elegidas mostraban la influencia del movimiento artesanal de la época, mientras que en 1911, para la del soberano Jorge V, las sillas fueron típicamente de estilo eduardiano, con tapizado en cuero.

En 1937, para la de Jorge VI, se grabó el monograma real en la parte de atrás frente al tapizado de terciopelo y en 1953, para la Coronación de Isabel II, el diseño fue muy similar al utilizado por su padre, el rey Jorge VI, que también mostraba el monograma del monarca frente a un terciopelo en tonos azules. Cada par de sillas se ofertará al mejor postor en días consecutivos por una cantidad que oscilará entre las 2.000 y las 4.000 libras en Londres, entre los 3.000 y los 5.000 dólares en Nueva York y entre los 2.000 y 4.000 euros en París.