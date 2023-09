El fentanilo, la droga que ha arrasado Estados Unidos, llega a España. El programa 'TardeAR' ha hablado con una mujer adicta a la sustancia y ha podido corroborar que se encuentra disponible en el mercado negro. El fentanilo es un medicamento legal, pero que puede llegar a ser letal: tan solo 2 miligramos provocan la muerte. Es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. Y, además, provoca una fuerte adicción.

Bárbara, una mujer adicta a esta sustancia, ha asegurado en el programa de Telecinco que empezó a tomar fentanilo por receta médica. «Yo tengo enfermedad de Crohn. Hubo partes de mi intestino que dejaron de funcionar y se me planteó una operación para ponerme una bolsa», ha explicado. «Para aguantar un poco los dolores hasta la operación, me pautaron los parches de fentanilo. Esto empieza en abril de 2019. A mí me operan en septiembre de ese mismo año y en abril del año siguiente me pongo en contacto con la Unidad del Dolor para ver si me lo puedo retirar porque yo veo que mi vida no estaba siendo una vida», ha asegurado durante la entrevista en televisión.

Además, la mujer ha asegurado sentirse identificada con las imágenes de personas deambulando que se muestran en Estados Unidos. «Yo me sentía así, un zombie, tumbada, dormida», ha explicado. «Con mucha ayuda, pero sí que al año de habérmelo pautado quise dejar de tomarlo. Tuve apoyo psicológico, psiquiátrico y mi médico de cabecera me iba ajustando las dosis poco a poco. Fue muy duro», ha explicado.