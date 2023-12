Las revelaciones de Pedro Sánchez sobre su mujer y sus hijas en su nuevo libro

Este lunes se ha publicado el nuevo libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Tierra Firme. Un trabajo en el que político da detalles sobre su vida en familia, algo que no acostumbra a hacer. En sus páginas habla de su relación con su mujer, Begoña Gómez, y las aficiones que comparten: «A los hombres de hoy, el feminismo nos ha dado acceso a ese universo de los afectos y a compartir con nuestros hijos y nuestras parejas momentos especiales. Con Begoña comparto la afición por el deporte, nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo... Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas», explica.

Aunque admite que no ve a sus hijas todo lo que le gustaría, confiesa que tiene una costumbre que repite a diario: «Los viajes me obligan a ausentarme de casa, pero hay un pequeño ritual familiar que intento respetar, no importa en qué parte del mundo me encuentre: cada mañana a través de nuestro grupo de WhatsApp, les envío un enlace a mis hijas. Puede ser una noticia de ciencia o de cultura o una canción que he escuchado, el último tema de un cantante que nos gusta a todos o del grupo que acabo de descubrir», señala.

Pero el socialista no es el único que manda mensajes a este grupo: «Mis hijas comparten música conmigo. A menudo intercambiamos listas de Spotify. Disfrutar descubriendo lo que escuchan siento que me acerca a ellas, me conecta con las generaciones jóvenes y me hace tener la mente abierta a las novedades. Compartimos la afición a la música de Rosalía, Sen Senra o Beach House. A veces se sorprenden de que me guste algo de su generación. En todo caso, siempre me interesa lo que a ellas les interesa».

Política

En el libro el presidente del Gobierno también comparte cómo tomó la decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, horas después de cosechar una derrota en las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Sánchez explica lo tuvo claro la misma noche del escrutinio de los comicios municipales y comenta que a quien se lo dijo primero fue a su esposa. A lo largo de los capítulos se suceden reproches a la oposición «destructiva» que ejerce el PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de quien dice que en la campaña electoral fue evidente que «la mendacidad es un rasgo de su personalidad política».