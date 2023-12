La actriz francesa Hélène Darras ha denunciado por agresión sexual al actor Gérard Depardieu, quien además de haber sido señalado este año públicamente por una quincena de mujeres por sus comportamientos sexuales inapropiados, contaba ya con una denuncia por violación de 2018.

La nueva querella fue presentada en París el pasado septiembre, a raíz de la colaboración de Darras con una investigación periodística sobre Depardieu del canal público France2, que se emitirá mañana pero cuyos detalles ha avanzado en parte el portal France Info, también público. Los hechos denunciados que no están todavía prescritos y que se remontan al rodaje de la película «Disco» (2008), de Fabien Onteniente y en el que Darras obtuvo un pequeño papel secundario. De acuerdo al testimonio de esta actriz, Depardieu, que olía a alcohol durante la filmación y la miraba «como si fuera un trozo de carne», la agarraba por la cintura para acercársela y le tocaba la cadera y las nalgas. También le propuso ir a su camerino con él, a lo que la actriz se negó, pero eso no impidió supuestamente al actor continuar con sus tocamientos entre toma y toma. La actriz explica que no dijo nada durante el rodaje por temor a represalias para su carrera, ya que Depardieu era el «rey en el plató», pero escribió un diario de aquellos días.

«Soy extra, aún no he terminado la escuela de arte dramático y quiero ser actriz. No quiero estar en la lista negra a los 26 años», rememoró Darras en el programa «Complément d'Enquête». La denunciante, pese a no haber presentado demanda hasta este año, sí había dado su testimonio con la policía para apoyar la querella que la también actriz Charlotte Arnould presentó en 2018 por violación. Ese quedó cerrada en 2019 pero al año siguiente la demandante logró que se reabriera la investigación y que el actor quedase imputado.

A lo largo de este 2023, alrededor de una quincena de mujeres compartieron testimonios con medios de comunicación franceses, como Mediapart o France Info, acusando igualmente a Depardieu de comportamientos sexistas y sexuales en el contexto laboral, si bien no se habían presentado más denuncias. Frente a estas acusaciones, los abogados del protagonista de filmes como «Cyrano de Bergerac» (1990), que fue uno de los rostros más conocidos a nivel mundial del cine francés durante años, desmintieron «cualquier conducta delictiva». Junto a las acusaciones de comportamientos sexuales indebidos, este actor de la saga «Astérix y Obélix» (1999-2012), que tiene actualmente 74 años, también fue noticia en los últimos años por sus controvertidas posturas políticas. En 2013 adoptó la nacionalidad rusa en protesta por la política fiscal del entonces presidente, el socialista François Hollande, y alabó regularmente la Rusia de Vladímir Putin como «una gran democracia». No obstante, se ha manifestado en contra de la invasión de Ucrania.