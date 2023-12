José Nogales es un joven mallorquín que saltó a la popularidad por sus vídeos en Tiktok. Desde ese día, dispone de un ejército de seguidores en redes sociales que se cuentan por millones. Tras publicar en Youtube el tema musical ‘Ni una sola gatita’, con el que obtuvo más de 5 millones de reproducciones, inició una gira por toda España que le llevó a visitar las principales salas de fiesta de la Península.

Amigo de los 'influencers' nacionales más importantes, cantantes, Dj’s y actores, nunca ha dejado de tener los pies en el suelo. Hijo de uno de los inspectores del Cuerpo Nacional de Policía más carismáticos de Balears y de una agente judicial de los juzgados de Vía Alemania, tiene clara la importancia de saber compaginar el ocio, la fiesta y la diversión responsable.

Por ese motivo, desde hace un tiempo decidió dejar de lado la vida de lujo y glamour de los nuevos influencers e ídolos de las adolescentes, y apostar por un nuevo estilo de vida y de ocio. «¿Por qué no montar fiestas en una discoteca para los chavales de 14 a 17 años, donde no puedan entrar los adultos, no se venda alcohol y esté prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas? Fue dicho y hecho. Con el poder de las redes conseguimos vender 1.200 entradas en menos de 8 minutos. No buscamos el dinero fácil, lo que quiero es que los adolescentes se lo pasen bien y estén seguros», apunta Nogales. Ahora, en la sala Lunita monta galas de tarde con una apuesta clara: ocio sano.

Para este joven, a punto de acabar la carrera de magisterio, su paso por las redes no fue un camino de rosas. Su forma provocadora de afrontar los temas o la interpretación llevada al extremo de alguno de sus personajes, le hizo ser objeto de todo tipo de ataques. El acoso que recibió en las redes sociales le llevó a dar un paso atrás y, por salud mental, dejar de lado la primera línea. Nogales cuenta con numerosos amigos tiktokers como Adri Contreras, los hermanos Buyers o Spursito entre otros. Sin descartar su retorno algún día a las redes, decide apostar por el ocio saludable.