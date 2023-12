Una historia con un final feliz e inesperado. Alex Batty, el niño que desapareció junto a su madre y su abuelo en Málaga hace seis años y, ahora, ha sido encontrado en Francia, llamó a su abuela nada más ser localizado por un conductor que accedió a llevar al ya adolescente en su camioneta de reparto al verlo andando por la carretera y totalmente desorientado.

Batty, que tiene ahora 17 años, escribió a su abuela a través de la cuenta de Facebook del repartidor que lo recogió en Revel, cerca de Toulouse. «Hola abuela, soy yo Alex. Estoy en Francia Toulouse. Realmente espero que recibas este mensaje. Te quiero, quiero volver a casa», le dijo en un emocionante mensaje a la que es también su tutora legal después de que su madre perdiera la custodia cuando tan solo tenía unos años de edad.

Sin embargo todavía no se ha producido el recuentro entre ambos, según publica la BBC, la abuela, Susan Caruana, no puede viajar a Touluse porque está «demasiado frágil», pero sí ha confirmado al periódico The Sun que ha podido hablar con Batty. Por su parte, el conductor que lo encontró, ha explicado a la prensa local que el menor «había estado caminando durante cuatro días, que partió de un lugar en la montaña, aunque no dijo dónde».

El adolescente llevaba seis años desaparecido tras irse de vacaciones a España con su madre y su abuelo, quienes no tienen la tutela legal y no han sido aún localizados, dice la emisora. Los tres partieron de la zona de Manchester el 30 de septiembre de 2017 hacia Marbella y el niño fue visto por última vez en el Puerto de Málaga el 8 de octubre, cuando se esperaba su regreso. La BBC explica que Alex está siendo atendido actualmente por los servicios sociales, a la espera de la llegada de la Policía británica y del personal consular, que están en camino para traerlo de regreso a Inglaterra.

Su abuela declaró a la BBC en 2018 que creía que la madre de Alex, Melanie Batty, y el abuelo, David Batty, lo habían llevado a vivir con una comunidad espiritual en Marruecos. La policía del área metropolitana de Greater Manchester confirmó a la cadena publica que está en contacto con las autoridades francesas para implementar «medidas de salvaguardia» y coordinarse en esta «investigación compleja».