Un joven inglés de 17 años que desapareció en España en 2017, cuando tenía once, ha sido encontrado en Francia, según informó este jueves la BBC. Según la cadena pública británica, Alex Batty fue hallado en la ciudad de Revel, al este de Toulouse, el miércoles por la mañana y unos parientes han confirmado su identidad a la fiscalía local. El adolescente llevaba seis años desaparecido tras irse de vacaciones a España con su madre y su abuelo, quienes no tienen la tutela legal -la tiene su abuela, Susan Caruana- y no han sido aún localizados, dice la emisora. Según han publicado los medios británicos, el niño desaparecido vivió todos estos años entre una casa de lujo en España y una secta espiritual en Francia.

El joven ha declarado a los gendarmes franceses que lleva en Francia al menos dos años, según ha contado se refugió junto a su madre y su abuelo en «una comunidad espiritual itinerante» ubicada entre Ariège y Aude. Después de varios años de dormir en caravanas y tiendas de campaña, habría decidido abandonar el grupo por su cuenta para volver con su familia, sobre todo con su abuela, a Londres. Además, el conductor que lo rescató ha contado que le dijo que «su madre lo secuestró cuando tenía 12 años. Desde entonces, había vivido en España en una casa de lujo con una docena de personas. Habría llegado a Francia alrededor de 2021. A mediados del fin de semana, decidió dejar a su madre para unirse a su familia en Inglaterra. Había estado caminando en las montañas durante más de cuatro días». Tras varios días de caminar por la montaña, fue recogido por el camionero Fabien Accidini en la noche del martes 12 de diciembre. En una entrevista al diario galo La Depeche, el camionero afirma que se ofreció a llevarle mientras caminaba por la carretera bajo una tormenta. «Intentamos hablar en francés, pero noté que no dominaba el idioma», apuntó. El conductor también ha contado que le ofreció su móvil, desde el que el menor desaparecido escribió a su abuela a través de un mensaje directo en Facebook, que se quedó sin respuesta. El joven quería ir a alguna ciudad para contactar con alguna embajada, tras lo que estuvo de acuerdo en acudir a la gendarmería de la zona, en Revel, donde comenzó el proceso de identificación del joven. Los tres partieron de la zona de Manchester el 30 de septiembre de 2017 hacia Marbella y el niño fue visto por última vez en el Puerto de Málaga el 8 de octubre, cuando se esperaba su regreso. La BBC explica que Alex está siendo atendido actualmente por los servicios sociales, a la espera de la llegada de la Policía británica y del personal consular, que están en camino para traerlo de regreso a Inglaterra. Una fuente policial dijo a la emisora que el menor fue llevado a una comisaría por un automovilista que lo recogió cuando lo vio andando con una mochila y un patinete por una carretera en los Pirineos. El joven le explicó que llevaba dos años en Francia y no dijo que le hubieran maltratado. Su abuela declaró a la BBC en 2018 que creía que la madre de Alex, Melanie Batty, y el abuelo, David Batty, lo habían llevado a vivir con una comunidad espiritual en Marruecos. La policía del área metropolitana de Greater Manchester confirmó a la cadena publica que está en contacto con las autoridades francesas para implementar «medidas de salvaguardia» y coordinarse en esta «investigación compleja».