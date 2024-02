Durante el Super Bowl de este domingo, evento que culminó con una victoria en tiempo extra de los Kansas City Chiefs sobre los San Francisco 49ers por un marcador de 25-22, Lionel Messi y Beyoncé brillaron entre las estrellas de los anuncios más destacados. Este triunfo representa el segundo campeonato consecutivo para el equipo liderado por Patrick Mahomes y su tercera victoria en los últimos cinco años, consolidando su dinastía en el fútbol americano.

En el ámbito publicitario, donde se cobraban siete millones de dólares por un espacio de apenas 30 segundos, la presencia de figuras internacionales como Messi fue clave. El astro del fútbol apareció en un comercial de Michelob Ultra, disfrutando de un partido de fútbol en la playa, con la participación especial de Jason Sudeikis encarnando a su personaje 'Ted Lasso'. Esta elección subraya la estrategia de las marcas por vincularse con personalidades de calibre mundial para garantizar el retorno de su inversión en el evento televisivo de mayor audiencia global.

Por otro lado, Beyoncé captó la atención en los intervalos comerciales al anunciar, a través de Verizon, el lanzamiento de Act II, su nuevo álbum inspirado en la música country, previsto para el 29 de marzo. La relevancia de estas figuras en el entorno publicitario del Super Bowl subraya el impacto cultural y comercial de este evento.

El Super Bowl también sirve como plataforma privilegiada para que Hollywood presente algunos de sus tráilers más anticipados, y este año no fue la excepción. Avances de Wicked, Deadpool & Wolverine, Twisters y Kingdom of the Planet of the Apes fueron solo algunas de las propuestas cinematográficas que capturaron la atención del público.

La noche se vio igualmente enriquecida por anuncios que contaron con la presencia de celebridades del espectáculo en roles humorísticos o de autoparodia. Destacaron Ben Affleck y Jennifer López en un spot de Dunkin' Donuts que también contó con Matt Damon y Tom Brady, Jennifer Aniston y David Schwimmer evocando "Friends" para Uber Eats junto a David y Victoria Beckham, y Arnold Schwarzenegger, quien jugó con su acento en un anuncio de State Farm.

Este despliegue de talento y creatividad en los anuncios del Super Bowl, junto con el emocionante desenlace deportivo, refuerza el evento como un fenómeno cultural y deportivo de resonancia mundial, atrayendo no solo a aficionados del deporte, sino también a seguidores de la música, el cine y la publicidad.