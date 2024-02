La cinta 'Oppenheimer' fue este domingo la gran vencedora de los premios BAFTA al alzarse con siete galardones, entre ellos mejor película, director, actor, y actor de reparto, seguida de 'Poor Things' ('Pobres criaturas'), que terminó con cinco, en una edición que dejó fuera al español J.A. Bayona. Con 13 nominaciones, 'Oppenheimer' partió ya como clara favorita en esta 77 edición de los premios más relevantes del cine británico, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, donde también logró los reconocimientos a mejor banda sonora original, fotografía y edición.

Además de ser reconocida como mejor película, un BAFTA que entregó este domingo el legendario actor Michael J. Fox ('Regreso al futuro'), su director, el venerado cineasta de doble nacionalidad británica estadounidense Christopher Nolan ('Origen', 'Interestelar'), también se hizo con el premio a mejor dirección. Nolan destacó hoy el papel de su actor protagonista, el irlandés Cillian Murphy, con quien le une una gran amistad, a quien dio las gracias por apoyarle y «embarcarse en algo oscuro» con ese proyecto.

Por su parte, Murphy, reconocido como mejor actor, y que recientemente obtenía el Globo de Oro por el mismo papel, se impuso a otros pesos pesados como Bradley Cooper ('Maestro'), los norteamericanos Colman Domingo ('Rustin') y Paul Giamatti ('The Holdovers', 'Los que se quedan'), a su compatriota irlandés Barry Keoghan ('Saltburn') y al surcoreano Teo Yoo ('Past Lives', Vidas Pasadas). En su discurso de aceptación del BAFTA, Murphy, visiblemente emocionado, dio las gracias a Nolan por «creer» en él «una y otra vez». De su papel como 'padre' de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, Murphy destacó que se trató de «un personaje complejo que significa cosas diferentes para personas diferentes, ya que para algunos es un monstruo y, para otros, un héroe».

«Gracias por empujarme siempre y exigirme la excelencia, porque eso es lo que tú consigues una y otra vez», dijo el actor a Nolan. La vencedora a mejor actriz protagonista fue la estadounidense Emma Stone por su interpretación de Bella Baxter en 'Poor things' ('Pobres criaturas'), dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, y que también se alzó con el León de Oro del Festival de Venecia y camina firme hacia los Óscar. Esa adaptación de la novela del mismo nombre del autor escocés Alasdair Gray ha dividido a la crítica, entre quienes consideran esa fábula fantástica con un toque de humor perverso una obra maestra feminista o una fantasía misógina.

«Quería agradecer este premio a mi madre, la mejor persona que conozco en todo el mundo y que siempre me inspira (...) Sin ella nada de esto ocurriría», afirmó la intérprete. Precisamente, esa cinta siguió a 'Oppenheimer' en número de reconocimientos, con un total de cinco, a mejor actriz, efectos especiales, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería. En las categorías de mejores intérpretes de reparto, los premios fueron para Robert Downey Jr, que dio vida a Lewis Strauss, el responsable de la Comisión de Energía Atómica en 'Oppenheimer', y quien dedicó el BAFTA a Christopher Nolan, la productora Emma Thomas y su compañero de reparto Cillian Murphy, así como a la «influencia británica».

La actriz y cantante norteamericana Da'Vine Joy Randolph se hizo con el de mejor actriz de reparto por 'The Holdovers' ('Los que se quedan'), la historia de un profesor obligado a quedarse durante unas vacaciones escolares en un internado para velar por un grupo de estudiantes que no pueden ir a ningún lado. 'La sociedad de la nieve' de Bayona se queda fuera La historia sobre el Holocausto 'The Zone of Interest' ('La zona de interés'), del británico Jonathan Glazer, arrebató hoy a 'La sociedad de la nieve', del cineasta español Juan Antonio Bayona, el galardón a mejor cinta en habla no inglesa, y ganó, además, otros dos reconocimientos a mejor película británica y mejor sonido.

Con esa historia, Glazer sumerge al espectador en la vida familiar de un comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, para narrar el horror con un impactante trabajo, compuesto íntegramente de planos fijos. Glazer, ('Under the Skin', 2013), se mostró muy «sorprendido» e indicó que recibir ese BAFTA le resultaba «una experiencia extracorpórea», mientras que el productor, James Wilson, agradeció al director «su virtuosismo y su amistad». La cinta se impuso a otra de las favoritas, 'Anatomy of a fall' ('Anatomía de una caída'), de la francesa Justine Triet, que solo ganó mejor guion original; a la estadounidense rodada en coreano 'Past Lives' ('Vidas pasadas'), al documental ucraniano '20 days in Mariupol' ('20 días en Mariupol') y la citada 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona.

El director español, que venía de ganar el Goya a la mejor dirección por ese trabajo -su cuarto Goya como director en su trayectoria- se quedó así a las puertas en los BAFTA, al igual que le ocurrió en los últimos Globos de Oro, donde esa película partía como una de las aspirantes en habla no inglesa. En otras categorías, se coronaron hoy vencedores Mia McKenna por su papel en 'How to have sex' ('Cómo tener sexo') como estrella revelación -el único BAFTA elegido por el público-; "The Boy and The Heron' ('El niño y la garza') fue la mejor película de animación y '20 Days in Maripol' ('20 días en Mariúpol')se hizo con el reconocimiento a mejor documental.