El 6 de abril de 1974 marca el medio siglo desde que la icónica canción "Waterloo" catapultó al estrellato internacional al grupo sueco Abba, convirtiéndose en un emblema del espíritu de Eurovisión. Este tema pop, interpretado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid (Frida) Lyngstad, sorprendió al certamen con su estilo contagioso y reflexivo. La letra de la canción, que hace referencia a la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo y la compara con las luchas amorosas personales, resonó en el público mientras el maestro Sven-Olof Walldoff dirigía la orquesta de la BBC, vestido como el emperador francés.

La coincidencia del quincuagésimo aniversario de esta victoria con la celebración del festival de Eurovisión en Suecia este año agrega un toque especial. Para conmemorar este hito, Malmö organizará la exposición "ABBA World", mientras que otras ciudades europeas también planean iniciativas para recordar este evento histórico.

Por primera vez en el concurso de Eurovisión, venció un tema radicalmente pop cantado por un grupo; ‘Waterloo’ marcó hitos

Waterloo, compuesta por Benny y Björn con letras de Stig Anderson, dejó una marca indeleble en la historia de Eurovisión. Por primera vez, una canción pop auténtica ganó el concurso, desviándose de las baladas y elementos pop más suaves que habían dominado previamente. Además, fue la primera vez que un grupo se alzó con la victoria, contrastando con los triunfos anteriores de solistas y dúos. En el escenario, el grupo Abba presentó una formación de seis personas, con dos vocalistas, Benny al piano, Björn en la guitarra, otro guitarrista y un baterista, todo ello complementado por sus icónicos zapatos de plataforma y deslumbrantes atuendos.

Recibieron 24 votos, seis más que la segunda clasificada, Sì , de la italiana Gigliola Cinquetti, quien había ganado Eurovisión en 1964 con Non ho l’età . En Brighton participaron 17 países –en aquella época, el festival era un asunto de Europa occidental; aún existía el telón de acero–, y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tenía que organizar semifinales como ahora para cribar. España quedó novena con Canta y sé feliz , del gran Peret, que logró 10 votos.

El grupo sueco, forjado en Estocolmo en 1972, había intentado ya representar a su país en Eurovisión el año anterior a su victoria, pero no fue seleccionado. Precisamente en 1973 consolidó el nombre de Abba, acrónimo formado por las iniciales de los nombres de sus integrantes. Había también amor a bordo. Agnetha y Björn se habían casado en 1971, y Benny y Frida, pareja durante años, contrajeron matrimonio en 1978.

Waterloo catapultó a Abba a la fama mundial. Abanderaron un estilo propio inconfundible, influenciado por el glam rock británico, que les llevó a producir recordados temas como Dancing queen, Chiquitita, The winner takes it all , Mamma mia!,Super Troupero Thank you for the music. Grabaron algunas incluso con versión en español. Hicieron de su indumentaria desaforada y extravagante un sello distintivo. Al principio no iban sobrados de dinero, y como el fisco sueco permitía desgravar por vestuario artístico, era clave para sus finanzas que sus ropajes fueran claramente escénicos, de uso inviable en la vida cotidiana.

Tras arrasar en escenarios de todo el mundo y vender millones de discos –se calcula que en los años setenta llegaron a ser, tras la empresa automotriz Volvo, los mayores generadores de divisas para Suecia–, se disolvieron en 1982. Ambos matrimonios se habían divorciado pocos años antes.

Desde entonces han llevado diversos caminos –los dos varones produjeron el musical Mamma mia! , mientras que ellas iniciaron carreras en solitario con dispar fortuna–, y se han reunido en contadas ocasiones. También han lanzado conciertos virtuales con avatares, apodados ABBAtars . Un museo en Estocolmo celebra al grupo, y sus canciones siguen siendo clásicos de fiesta y alegría.