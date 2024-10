Isabel, vecina de la barriada palmesana de Son Gotleu, tardará mucho tiempo en olvidar el susto que se llevó este pasado lunes al abrir la puerta de su casa. «Salía con mis hijos de casa sobre las dos de la tarde cuando, de repente, nos encontramos a una serpiente de un metro de largo reptando por la acera. A nadie le hace gracia encontrarse con una culebra así, mucho más cuando no somos expertos y desconocemos si se trata de una especie peligrosa», comenta la afectada.

La sorpresa de Isabel fue mayúscula cuando llamó a la central de emergencias del 112, informó de los hechos y la telefonista le pasó con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil. Todos le atendieron correctamente y, finalmente, le pasaron con un técnico del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB). «Estoy indignada. Los técnicos del COFIB me devolvieron la llamada y me dijeron que no iban a venir a recoger la serpiente. Que no me preocupara porque no era peligrosa y que lo que tenía que hacer era coger un cubo y con cuidado meter al reptil dentro. Y después que la soltara en un descampado o que la tirara cerca de un torrente», añade la afectada.

En la zona se levantó una gran expectación y un vecino acabó capturando al animal con ayuda de una caja. El final de la culebra se desconoce, pero los residentes están planteándose interponer los hechos y la actuación del COFIB en conocimiento de las autoridades. «¿Cómo pueden decir que este animal no es peligroso y pedirle a una madre sin preparación ni conocimientos en estos réptiles y con niños a su cargo que se ponga a cazar culebras?», concluye.