Un usuario ha logrado hacer pasar un vídeo por el primero presuntamente publicado en YouTube, una falsificación que la plataforma ya investiga y que ha corregido tras actualizar la fecha real de publicación de este otro contenido.

El vídeo más antiguo publicado en YouTube recibe por título 'Me at the zoo' y fue uno de los fundadores de este servicio de Google, Jawed Karim, quien lo subió a este servicio el 23 de abril de 2005 desde la cuenta verificada @jawed.

En él aparece Karim frente a la cámara y con un grupo de elefantes a sus espaldas y tiene una duración de apenas 19 segundos, así como una baja calidad de imagen, ya que solo es posible escoger entre una configuración de 144p y 240p.

Recientemente otro usuario que se hace llamar @enn ha logrado falsificar la fecha de publicación de un vídeo a fin de hacerlo pasar por el primero subido a la plataforma. Concretamente, el 5 de abril de 2005.

Este otro se titula 'Welcome to YouTube!!!', tiene una duración de 48 segundos y únicamente contiene una imagen con un gráfico de baja resolución en el que aparece el logo de la plataforma y referencias a sus fundadores. Además de Karim, también se incluye el apellido de los otros dos creadores de la plataforma, Chad Hurley y Steve Chen.

Si bien la plataforma ya ha restablecido y actualizado la fecha de publicación de este vídeo, The Verge ha adelantado cuáles han sido los detalles que demostraban que no se trataba del primer vídeo de la plataforma.

En primer lugar, ha puntualizado que el vídeo publicado por @enn contaba con el indicativo 'El chat en vivo está deshabilitado para este estreno', una funcionalidad que aún no existía en 2005, por lo que el usuario no habría podido introducirla en la fecha en la que presuntamente lo subió.

YouTube introdujo la capacidad de transmisión en directo en la plataforma en 2011, mientras que desplegó la opción de estrenar vídeos en 2018, tal y como recuerda 9to5Google.

Otro dato que demuestra que 'Welcome to YouTube!!!' se subió posteriormente a 'Me at the zoo' es la fecha de creación de la cuenta de @enn, el 4 de septiembre de 2005, es decir, unos meses después de subir presuntamente ese vídeo pionero.

Por su parte, YouTube ha reconocido el problema, aunque no ha dado detalles sobre qué es lo que ha podido suceder para que este usuario hiciera pasar un vídeo cualquiera como el primero en subirse a la plataforma.

"Estamos al tanto de un problema que permitió cambiar la fecha de carga de este vídeo y estamos trabajando en una solución", ha comentado la portavoz de YouTube, Kimberly Taylor, que ha ratificado que el vídeo más antiguo de la plataforma es el publicado por Karim.