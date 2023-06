Instagram favorece que vendedores de contenido pedófilo puedan contactar con sus consumidores, según investigadores

La red social Instagram favorece la pedofilia entre sus contenidos, al conectar usuarios que venden imágenes y vídeos de carácter sexual de menores con personas que los compran, según una investigación reciente.

El periódico The Wall Street Journal (WSJ) e investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Massachusetts Amherst (ambas de Estados Unidos) han llegado a esta conclusión después de analizar los sistemas de recomendación de la plataforma.

En concreto, los analistas han determinado que Instagram no solo alberga estas actividades de carácter pedófilo, sino que sus algoritmos las promueven: conectan a los pedófilos con vendedores de este tipo de contenido a través de sistemas de recomendación.

De hecho, han descubierto que la plataforma permitía a estos individuos buscar etiquetas o 'hashtags' explícitos como #pedowhore (pedófilo) y #preteensex (sexo preadolescente), que los conectaba a cuentas que hacían uso de estos términos para vender vídeos e imágenes de este tipo.

Otra de las conclusiones destacadas de esta investigación es el modo en que los vendedores de contenido pedófilo se lo ofrecen a otros usuarios, que este diario nombra como 'menús', esto es, que se distribuye contenido a la carta.

«Algunos menús incluyen el precio de vídeos de niños autolesionándose e imágenes de menores realizando actos sexuales con animales», han subrayado desde el Observatorio de Internet de Stanford, que incluso sugieren que los distribuidores de este material ofrecían «encuentros» en persona con estos menores.

Tras comunicarle los resultados a Meta, propietaria de la plataforma, esta reconoció que «la explotación infantil es un crimen horrible» y que estaba «investigando continuamente» formas de defenderse activamente contra este comportamiento.

Asimismo, la compañía ha asegurado haber eliminado 27 redes de pedófilos, y que, desde que recibió las conclusiones de este estudio, ha bloqueado "miles de 'hashtags' que sexualizan a los niños, algunos de ellos con millones de publicaciones". También ha restringiso los sistemas de recomendación que introducen vídeos e imágenes de adolescentes y niños de carácter sexual

Finalmente, ha matizado que también ha centrado el foco en evitar que sus sistemas recomienden que adultos potencialmente pedófilos logren conectarse entre sí e interactuar con el contenido de los demás".

Conviene recordar que Instagram no es la única red social a la que se ha acusado de distribuir contenido de carácter sexual protagonizado por menores, ya que este mismo Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford determinó que Twitter había mantenido contenido pedófilo etiquetado como material prohibido durante meses.

Instagram insiste en su transparencia

Los resultados de esta investigación llegan tan solo unos días después de que el CEO de Instagram, Adam Mosseri, explicara en profundidad el funcionamiento de la plataforma con el fin de favorecer la transparencia y para que tanto los usuarios como los creadores tengan el control de su experiencia en la red social.

A través de una publicación en su blog, comentó cómo funcionaba cada una de sus pestañas -Feed, Historias, Explorar, Reels y Buscar-, insistiendo en que para definir los intereses de los usuarios tienen en cuenta factores como el contenido o las cuentas a las que han seguido o que les han gustado o con qué otras personas han interactuado.

Entonces, también indicó que estaban probando un nuevo sistema para que los usuarios puedan decidir qué quieren ver más, con botones como 'Me interesa' y 'No me interesa' y puntualizó que los usuarios también podrán ocultar de forma proactiva las publicaciones sugeridas que contengan palabras que no quieran escuchar.