WhatsApp permite el envío de vídeos en HD con la última versión beta de iOS

WhatsApp ha implementado una nueva opción en la versión beta de la aplicación para iOS con la que permite a los usuarios enviar vídeos con calidad HD, es decir, conservando las dimensiones originales del vídeo y, por tanto, consiguiendo una calidad de imagen mejorada.

La plataforma de mensajería instantánea comenzó a implementar una opción de envío de fotografías en HD a principios del mes de junio, con la que permitía a los usuarios de las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS, enviar imágenes sin perder resolución.

Con esta opción HD la red social ha conseguido mantener las dimensiones originales de la imagen durante el envío, evitando comprimir la foto y, por tanto, alcanzando una calidad superior.

Ahora, WhatsApp ha agregado esta tecnología para los vídeos, ya que en la última actualización de la aplicación beta para iOS, con la versión 23.13.0.76, la plataforma permite a algunos probadores enviar vídeos con calidad HD, tal y como ha podido conocer WaBetaInfo.

En este sentido, se ha implementado un nuevo icono con el símbolo HD entre las opciones que aparecen en la parte superior de la pantalla cuando se va a enviar un vídeo. De esta forma, los usuarios deberán seleccionar esta opción, pinchando en el icono HD antes de enviar el vídeo.

Además, una vez se ha enviado, también aparecerá una marca de HD en el mensaje con el vídeo en la conversación a modo etiqueta. Así, los usuarios podrán identificar rápidamente que se trata de un vídeo enviado con mejor calidad.

No obstante, esta función no está disponible cuando se comparten vídeos a partir de actualizaciones de estado. Asimismo, también se ha de tener en cuenta que esta versión de alta calidad de envío se basa en una opción que conserva las dimensiones del vídeo, sin embargo, aún se aplica compresión al vídeo, por lo que no se envía en su calidad original.

La opción de enviar vídeos en alta calidad también se incluyó en la versión beta de WhatsApp para Android 2.23.14.10, donde se ha introducido un botón en la interfaz de edición de vídeos al enviar un archivos de este tipo.

Por otra parte, esta última actualización beta para iOS también incluye mejoras para los iconos de perfil de los usuarios dentro de los chats grupales. Esta mejora se basa en una modificación en las miniaturas de los contactos que tienen ocultas sus fotos de perfil y que, por tanto, no muestran ninguna imagen cuando se manda un mensaje por chat en un grupo.

Ahora, las miniaturas mostrarán las iniciales del nombre que haya puesto el usuario en su cuenta. Con esta opción, el resto de integrantes en el grupo identificarán de una forma más sencilla y visual quien está enviando mensajes.