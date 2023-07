Xbox ha presentado este lunes Xbox Game Pass Core, la considerada evolución de Xbox Live Gold, que se lanzará el próximo 14 de septiembre para brindar a los jugadores acceso a una red multijugador avanzada, una colección selecta de más de 25 juegos y ofertas exclusivas para miembros por un precio de 6,99 euros mensuales.

La compañía ha explicado que Xbox Live ha estado disponible para los usuarios «durante más de 20 años» para que pudiesen «competir, cooperar y experimentar los juegos multijugador en línea más grandes del mundo», según ha matizado en un comunicado.

Ahora, Xbox Live Gold ha evolucionado a Xbox Game Pass Core para ofrecer una nueva oferta que reúne más de 25 títulos de Xbox Game Studios, Bethesda y otros socios de la consola de Microsoft para las consolas Xbox One y Xbox Series X|S.

Entre algunos de los títulos que estarán disponibles para los miembros de Xbox Game Pass Core se encuentran Among Us, Descenders, Fable Anniversary, Fallout 4, Grounded, Halo 5: Guardians, Inside y The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Según ha explicado Xbox, se añadirán nuevos títulos a este servicio entre dos y tres veces al año.

La compañía ha comentado que la transición de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Core se producirá de forma automática el próximo 14 de septiembre. En este caso, se mantendrán los precios de suscripción y podrán acceder a las nuevas ofertas y descuentos de la nueva modalidad de suscripción.

Los miembros de Xbox Game Pass Core tendrán acceso a la red multijugador, así como a ofertas y descuentos exclusivos de su plan de suscripción, por 6,99 euros al mes o 59,99 euros al año.