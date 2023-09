Microsoft y Apple quieren dejar fuera de la Ley de Mercados Digitales el buscador Bing y Mensajes de iPhone

Microsoft y Apple han manifestado su intención de no incluir el buscador Bing y Mensajes de iPhone en la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, ya que alegan que no son servicios suficientemente populares como para que se puedan enmarcar en las restricciones de la norma.

La Ley de Mercados Digitales establece nuevas reglas para las empresas tecnológicas, especialmente para aquellas como Meta, Apple o Google, que son consideradas como controladoras o 'gatekeepers' del mercado, por las que deben asumir una serie de obligaciones y prohibiciones que garanticen la competencia justa en el sector digital.

Para ello, la ley dispone que las empresas digitales consideradas 'gatekeepers' tienen responsabilidades como compartir sus datos, incluir enlaces en sus servicios que lleven a los usuarios a otros competidores del sector y hacer que sus servicios sean interoperables con otras aplicaciones de empresas rivales.

Asimismo, tal y como detalla la Comisión Europea, para que una empresa dentro del mercado digital pueda incluirse en el ámbito de aplicación de la norma, debe tener una facturación superior a los 7.500 millones de euros de volumen de negocios anual, una capitalización bursátil superior a 75.000 millones de euros y, al menos, 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea.

Es decir, según estos parámetros, empresas como Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon o ByteDance, están consideradas como 'gatekeepers' y deberán adaptar sus servicios acorde con las restricciones de la DMA.

En este marco, según detalla la Comisión Europea en un comunicado sobre la DMA, está previsto designar a las compañías guardianas de acceso el miércoles 6 de septiembre y, a partir de ese momento, dispondrán de un plazo máximo de seis meses para cumplir las nuevas obligaciones de la DMA, es decir, antes de marzo de 2024.

Ahora, Microsoft y Apple han expresado su intención de que la Unión Europea deje fuera del marco de esta ley al buscador Bing --en el caso de Microsoft-- y el servicio de mensajería iMessage --en el caso de Apple--. Así lo ha recogido Financial Times, quien ha tenido acceso a declaraciones de fuentes cercanas a estas compañías.

Según estas fuentes, tanto Microsoft como Apple consideran que estos servicios no son suficientemente populares, ni tan utilizados por los usuarios, como para que se contemplen dentro de la normativa de la DMA. Por ello, antes de que se publique el listado con las compañías que deberán atenerse a la normativa, ambas empresas han manifestado sus intenciones ante la Comisión Europea.

En el caso de Microsoft, las fuentes han detallado que la compañía no está de acuerdo con que su buscador Bing tenga que cumplir las mismas restricciones que su principal competidor, Google Search. De hecho, según la tecnológica, Bing tiene una cuota de mercado del tres por ciento y, por ello, ha señalado que implementar las condiciones de la DMA en su servicio significaría que este estuviese en desventaja.

En parte, esto se debe a que si Bing tuviera que aplicar la normativa, tendría que ofrecer a los usuarios enlaces que les dirigiesen a otros motores de búsqueda, entre ellos el de Google.

Por su parte, en el caso de Apple, las fuentes han argumentado que Mensajes de iPhone no alcanza el número de usuarios activos necesario para que se contemple dentro de la Ley de Mercados Digitales. Se estima que iMessage tiene hasta 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, no obstante la compañía no ha compartido las cifras de los últimos años.

Las fuentes han explicado que la empresa dirigida por Tim Cook considera que su servicio de mensajería no deberían cumplir las obligaciones de la DMA. En caso de incluirse en el marco de la ley, Mensajes de iPhone tendría que abrir su servicio a otros competidores como WhatsApp de Meta.